Украинское войско уничтожило базу вагнеровцев на оккупированной Луганщине
На оккупированной Луганщине украинские военные уничтожили базу ППК "Вагнер"
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и СтратКом .
"В этот раз загорелась база ПВК "Вагнер". Вооруженные Силы Украины нанесли по ней точный удар.
Выжил только один рашист", - заметил Гайдай.
Вражеская база расположена на местном стадионе в Кадиевке, которую россияне оккупировали в 2014 году.
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