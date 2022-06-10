Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и СтратКом .

"В этот раз загорелась база ПВК "Вагнер". Вооруженные Силы Украины нанесли по ней точный удар.

Выжил только один рашист", - заметил Гайдай.

Вражеская база расположена на местном стадионе в Кадиевке, которую россияне оккупировали в 2014 году.

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