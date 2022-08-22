Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в фейсбуке .

"В районе Высокополья уничтожен "Орлан-10", который был в процессе выполнения задания", – говорят военные.

При этом подчеркивают, что украинские зенитно-ракетные подразделения контролируют ситуацию в небе Херсонской области и не разрешают россиянам проводить разведку.

Стоимость одного "Орлана-10" около $80-120 тыс. в зависимости от комплектации.

Ранее бойцы легиона "Свобода России" сбили антидроновым ружьем российский беспилотник "Орлан-10".

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