Украинское войско "приземлило" российский беспилотник на Херсонщине
Вооруженные силы Украины сбили российский беспилотник "Орлан-10" в небе над Херсонской областью
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в фейсбуке .
"В районе Высокополья уничтожен "Орлан-10", который был в процессе выполнения задания", – говорят военные.
При этом подчеркивают, что украинские зенитно-ракетные подразделения контролируют ситуацию в небе Херсонской области и не разрешают россиянам проводить разведку.
Стоимость одного "Орлана-10" около $80-120 тыс. в зависимости от комплектации.
- Ранее бойцы легиона "Свобода России" сбили антидроновым ружьем российский беспилотник "Орлан-10".
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