Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.

"Обстановка в нашей зоне ответственности в Южнобугском и Таврическом операционных районах стабильно сложна, но подконтрольна Силам обороны", - говорится в сообщении.

Противник продолжает обустройство обороны на левом берегу Днепра, пытается создать дополнительные рубежи обороны, многоуровневую удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огненное поражение наших войск и деокуповочных населенных пунктов вдоль правого берега Днепра с применением авиации, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов.

РФ нанесла ракетный удар двумя ракетами Х-31 в Бериславском районе. Без человеческих утрат и разрушений инфраструктуры.

По Марганецкой громаде Никопольщины враг ударил "ураганом" дважды. Без пострадавших, по открытым поверхностям.

Однако наши авиаторы поразили четыре района сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники на левом берегу Днепра.

А ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 33 огневых задач. Подтверждены результаты вражеских потерь в количестве 40 рашистов, 7 единиц автобронетехники. Остальные результаты доразведываются.

Военные отмечают: важно помнить, что даже положительные новости и развитие событий не должны присыпать бдительность.

На деоккупированные территории постепенно возвращаются блага цивилизации, которых херсонцев лишили рашисты: восстанавливаются электросети, водоснабжение, связь и интернет. В то же время, еще очень много работы по стабилизации.

"Именно поэтому местным жителям следует соблюдать правила минной безопасности и рекомендации органов легитимной власти: не создавать скопления людей, не находиться на непроверенных территориях, быть осмотрительными и бдительными", - советуют в ОК.

Вооруженные Силы Украины уничтожили в Чернобаевке российскую радиолокационную станцию "Подлет". Эту новейшую РЛС начали поставлять в армию РФ в 2015 году.

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