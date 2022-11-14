Украинское войско поразило 4 района сосредоточения врага на левом берегу Днепра
13 ноября украинские авиаторы поразили 4 района сосредоточения вражеской живой силы и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 40 рашистов и 7 единиц автобронетехники
Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.
"Обстановка в нашей зоне ответственности в Южнобугском и Таврическом операционных районах стабильно сложна, но подконтрольна Силам обороны", - говорится в сообщении.
Противник продолжает обустройство обороны на левом берегу Днепра, пытается создать дополнительные рубежи обороны, многоуровневую удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огненное поражение наших войск и деокуповочных населенных пунктов вдоль правого берега Днепра с применением авиации, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов.
РФ нанесла ракетный удар двумя ракетами Х-31 в Бериславском районе. Без человеческих утрат и разрушений инфраструктуры.
По Марганецкой громаде Никопольщины враг ударил "ураганом" дважды. Без пострадавших, по открытым поверхностям.
Однако наши авиаторы поразили четыре района сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники на левом берегу Днепра.
А ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 33 огневых задач. Подтверждены результаты вражеских потерь в количестве 40 рашистов, 7 единиц автобронетехники. Остальные результаты доразведываются.
Военные отмечают: важно помнить, что даже положительные новости и развитие событий не должны присыпать бдительность.
На деоккупированные территории постепенно возвращаются блага цивилизации, которых херсонцев лишили рашисты: восстанавливаются электросети, водоснабжение, связь и интернет. В то же время, еще очень много работы по стабилизации.
"Именно поэтому местным жителям следует соблюдать правила минной безопасности и рекомендации органов легитимной власти: не создавать скопления людей, не находиться на непроверенных территориях, быть осмотрительными и бдительными", - советуют в ОК.
- Вооруженные Силы Украины уничтожили в Чернобаевке российскую радиолокационную станцию "Подлет". Эту новейшую РЛС начали поставлять в армию РФ в 2015 году.
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