Украинское войско показало уничтожение трех "градов", которыми россияне обстреливали Северодонецк

Видео операции распространили на странице Командования Сил специальных операций ВСУ.

"При разведке тылей противника на Северодонецком направлении наши операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 "Град". Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиций Сил обороны Украины. Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного воины передали эти данные артиллеристам НГУ – воинам гаубических расчетов М777", – говорится в сообщении.

Артиллеристы-нацгвардейцы точным огнем уничтожили 3 из 4-х установок вражеских РСЗО. Еще один "град" в результате обстрела удалось повредить.

10 июня украинские войска в Донецкой и Луганской областях отбили 14 атак врага, сбили 4 беспилотника и уничтожили 4 танка.

11 июня нацгвардейцы уничтожили позицию российских диверсантов в Марьинке.

13 июня стало известно, что ВСУ ликвидировали российский состав боеприпасов, 22 солдата и военную технику оккупантов.

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