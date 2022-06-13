Украинское войско показало уничтожение трех "градов", которыми россияне обстреливали Северодонецк
Украинские спецназовцы обнаружили три установки РСЗО "Град" на Северодонецком направлении, и нацгвардейцы уничтожили российскую технику
Видео операции распространили на странице Командования Сил специальных операций ВСУ.
"При разведке тылей противника на Северодонецком направлении наши операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 "Град". Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиций Сил обороны Украины. Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного воины передали эти данные артиллеристам НГУ – воинам гаубических расчетов М777", – говорится в сообщении.
Артиллеристы-нацгвардейцы точным огнем уничтожили 3 из 4-х установок вражеских РСЗО. Еще один "град" в результате обстрела удалось повредить.
- 10 июня украинские войска в Донецкой и Луганской областях отбили 14 атак врага, сбили 4 беспилотника и уничтожили 4 танка.
- 11 июня нацгвардейцы уничтожили позицию российских диверсантов в Марьинке.
- 13 июня стало известно, что ВСУ ликвидировали российский состав боеприпасов, 22 солдата и военную технику оккупантов.
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