Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании оккупированных районов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также создание благоприятных условий для возобновления наступления", - говорится в сообщении.

Враг и дальше наносит авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью предотвращения потери контроля над занятыми рубежами и логистическими маршрутами в Харьковской области. Пытается найти слабые места в обороне украинских войск и улучшить тактическое положение.

На Харьковском направлении совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Питомник, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Победа, Дементиевка, Пришиб.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Шестаково, Байрак, Русские Тишки и Веселое.

В Славянском направлении осуществлял огненное поражение военной и гражданской инфраструктуры с использованием танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Бражковка, Дибровно.

В Донецком направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях пытается улучшить тактическое положение, производит огневое поражение наших войск. Пытается сковывать действия подразделений Сил обороны и не допустить их опрокидывания на другие направления.

На Краматорском направлении совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Григоровка, Донецкое, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Раздолевка, Веселое.

Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сухая Балка, Юрьевка, Бахмутское, Майорск, Зайцево, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Яковловка.

Подразделениями Сил обороны было отражено наступление противника по направлениям населенных пунктов Бахмутское и Бахмут, а также Веселая Долина и Майорск.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из имеющихся видов вооружения в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое, Опросное, Водяное, Тонечко, Первомайское, Карловка.

Украинское войско успешно отразило наступление подразделений противника в районах населенных пунктов Опросное, Первомайское и Невельское.

Также были отражены штурмовые действия врага, которые он пытался провести в направлениях населённых пунктов Авдеевка и Красногоровка.

На Новопавловском направлении подразделения противника совершали обстрелы из минометов, танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Никольское, Пречистовка, Большая Новоселка, Богоявленка, Новомайорск, Нескучное. Активных наступательных действий враг не производил.

В Запорожском направлении активных наступательных действий вражеские подразделения не совершали.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные вооруженные силы Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг производил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Пушкари, Хреновка, Сеньковка Черниговской области и Суходол, Новая Слобода и Нововасиловка Сумской области.

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