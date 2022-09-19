Украинское войско отразило атаки врага в районах Бахмута, Веселой Долины и Николаевки Второй
За 18 сентября войска РФ нанесли 3 ракетных и 22 авиационных удара, совершили более 90 обстрелов с РСЗО по украинским объектам. Пострадала инфраструктура более 30 населённых пунктов
Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Противник и дальше сосредотачивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях", - говорится в сообщении.
Враг обстреливает позиции войск Украины вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений по отдельным направлениям, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.
Захватчики продолжают обстреливать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.
За минувшие сутки, 18 сентября, противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С началом этих суток враг провел еще три ракетных удара.
Пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов. Это, в частности, Николаев, Запорожье, Соледар, Белогорье, Новополь, Первомайское, Темировка, Сухой Пруд, Миролюбовка, Петровка, Березнеговатое, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Степное и Ольговское.
Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск
- на Краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка
- на Бахмутском направлении – Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опросное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское
- на Новопавловском и Запорожском направлениях – Угледар, Большая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Свободное Поле и Времовка
На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огненное влияние испытали более 18 населенных пунктов. Среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут.
В течение суток авиация ВСУ нанесла 21 удар – подтверждено поражение 16 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.
"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки оказали огневое влияние по более чем 14 объектам противника. В частности по 6 пунктам управления, 3 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
Общие потери врага уточняются.
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