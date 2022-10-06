Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Отмечается, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг осуществляет перегруппировку подразделений в отдельных районах.

"Продолжаются обстрелы наших позиций вдоль линии столкновения, противник осуществляет дистанционное минирование территории на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и помещениям мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - говорится в пресс-службе.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 8 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов с РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 30 населенных пунктов. Среди них – Белая Церковь, Купянск, Белогоровка, Северск, Карловка, Кривой Рог, Запорожье, Гуляйполе, Прогресс, Никополь и Мирное.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В других направлениях РФ осуществляла обстрелы:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Рожковичи и Фотовыж Сумской области

– в районах населенных пунктов Рожковичи и Фотовыж Сумской области на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелка, Красное, Огурцово, Глубокое, Нескучное и Миловое

– в районах населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелка, Красное, Огурцово, Глубокое, Нескучное и Миловое на Краматорском направлении – недалеко от Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спорного.

– недалеко от Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спорного. на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Одрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка

– в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Одрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Шахтерское, Золотая Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красное, Павловка, Гуляйпольское, Дорожнянка и Новоукраинка.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают перегруппировку и отвод своих подразделений. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 30 населённых пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Великое Артаково, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Первомайское, Любомировка, Солдатское, Правдино, Мирное и Александровка.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Соледар, Одрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка.

Авиация Сил обороны Украины нанесла более пятнадцати ударов. Подтверждено поражение двенадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, сбиты девять вражеских беспилотников.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы, а также восемь других важных объектов врага.

Сообщалось, что в результате освобождения Вооруженными Силами Украины территорий и уходом российских подразделений, приспешники оккупационных властей выезжают автобусами из Сватового в Новопсков Луганской области. А в Херсонской области представители частных охранных кампаний планируют эвакуироваться обратно в оккупированный Крым.

А в Рубежном Луганской области оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия с целью "поиска украинских диверсантов и партизан".

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