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Украинское войско отразило атаки противника в районах 9 населенных пунктов

30 сентября, 2022 пятница
08:48
война с Россией

За 29 сентября подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Противник продолжает сосредоточивать усилия на полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От вражеских ударов пострадали почти 50 населенных пунктов . Среди них – Славянск, Краматорск, Бахмут, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Никополь, Вознесенск, Павловка, Высокополье, Белогорка и Мирное.

На разных направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Сосновка Черниговской области и Нововасиловка и Павловка Сумской области
  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Петропавловка и Куриловка
  • на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Голубые Озера, Щурово, Диброва и Озерное
  • на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлика, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Северное и Майорск
  • на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Тоненькое, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка

В Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий враг не вел. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Новополь, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Железнодорожное, Зеленая Роща, Дорожнянка и Новоукраинка.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более пятидесяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Архангельское, Белоусово, Сухой Пруд, Широкое, Безымянное, Апрельское, Ивановка, Заря, Ольгино, Лиманы, Благодатное, Правдино, Мирное и Александровка.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 29 ударов по оккупантам. Подтверждено поражение шести опорных пунктов, двадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса врага. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили семь беспилотников, в том числе пять - иранского производства, один вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять командных пунктов, пятнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, один зенитный ракетный комплекс и восемь других важных объектов.

  • По состоянию на 30 сентября в Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В Белоруссии с 21 сентября началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети. Это может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов вооруженными силами РФ.

 

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