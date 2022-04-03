Украинское войско освободило еще три населенных пункта на Черниговщине, - ОУ "Север"

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"Количевка, Ягодное, Ивановка... Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны. Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы или легли замертво на украинском землю, или плачевно убежали. В настоящее время населенные пункты освобождены от рашистского нашествия. Территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера украинские военные уволили на Черниговщине поселок Михаил-Коцюбинское.

Также была освобождена вся Киевская область.

Сегодня враг начал отступать и с Сумщины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb