Украинское войско освободило еще три населенных пункта на Черниговщине, - ОУ "Север"
Территория зачищается и контролируется военными ВСУ, населению завозят гуманитарную помощь
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
"Количевка, Ягодное, Ивановка... Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны. Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы или легли замертво на украинском землю, или плачевно убежали. В настоящее время населенные пункты освобождены от рашистского нашествия. Территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.
- Напомним, вчера украинские военные уволили на Черниговщине поселок Михаил-Коцюбинское.
- Также была освобождена вся Киевская область.
- Сегодня враг начал отступать и с Сумщины.
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