Украинское войско имеет не один вариант развития событий на фронте, - Данилов
У ВСУ есть не один, не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте, а любые предположения относительно планов, в частности контрнаступления, не имеют никакой основы
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.
"Мы осознаем все процессы, происходящие на фронте. Все предположения относительно планов украинских военных, в том числе относительно контрнаступления, не имеют под собой никакой основы", - подчеркнул он.
Все будет решаться в момент, когда будет приниматься окончательное решение, говорит чиновник.
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"У наших защитников есть не один, не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте, потому что это зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день", - отметил секретарь СНБО.
У украинского руководства, как добавляет Данилов, нет разговоров только о контрнаступлении: "У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории до границ 1991 года. До тех пор, пока мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь о окончание войны идти не может".
- Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что масштабное контрнаступление украинских сил против российских захватчиков может начаться уже летом.
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