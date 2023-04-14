Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Мы осознаем все процессы, происходящие на фронте. Все предположения относительно планов украинских военных, в том числе относительно контрнаступления, не имеют под собой никакой основы", - подчеркнул он.

Все будет решаться в момент, когда будет приниматься окончательное решение, говорит чиновник.

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"У наших защитников есть не один, не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте, потому что это зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день", - отметил секретарь СНБО.

У украинского руководства, как добавляет Данилов, нет разговоров только о контрнаступлении: "У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории до границ 1991 года. До тех пор, пока мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь о окончание войны идти не может".