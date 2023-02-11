Украинское водительское удостоверение можно использовать в Польше до конца 2023 года

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции Украины.

Отмечают, что это стало возможным после того, как в закон "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства" были внесены изменения. Они были приняты в Польше 13 января 2023 года.

Кроме того, до 31 декабря 2023 года все граждане Украины, въехавшие на территорию Польши на автомобилях с государственными регистрационными номерами Украины и имеющие украинское свидетельство о регистрации транспортного средства, могут свободно передвигаться по территории этой страны без выезда в Украину.

"Указанное положение касается всех граждан Украины, которые легально находятся на территории Республики Польша, в том числе и находившихся на территории Польши до 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.