Украинское водительское удостоверение можно использовать в Польше до конца 2023 года
В Польше разрешили использовать украинское водительское удостоверение до 31 декабря 2023 года, даже если срок его действия истек
Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции Украины.
Отмечают, что это стало возможным после того, как в закон "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства" были внесены изменения. Они были приняты в Польше 13 января 2023 года.
Кроме того, до 31 декабря 2023 года все граждане Украины, въехавшие на территорию Польши на автомобилях с государственными регистрационными номерами Украины и имеющие украинское свидетельство о регистрации транспортного средства, могут свободно передвигаться по территории этой страны без выезда в Украину.
"Указанное положение касается всех граждан Украины, которые легально находятся на территории Республики Польша, в том числе и находившихся на территории Польши до 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
- 8 февраля стало известно, что Польша в ближайшее время отправит оборудование, необходимое для восстановления энергетического сектора Украины.
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