Украинское сопротивление в Херсоне может разрушить план Кремля по созданию "народной республики", – разведка

Об этом сообщают в Facebook в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Официальный представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что президент России Владимир Путин будет делать все, чтобы любыми методами провести референдум в Херсонской области.

"Это будет преподноситься как одна из побед российских оккупационных войск на территории Украины. Следующими шагами могут быть Запорожская, Одесская области. Это стратегия Путина, которую он пытается реализовать на территории независимых государств бывшего Советского Союза", – добавил он.

В ГУР отмечают, что тактика страны-оккупанта на временно оккупированных территориях Украины – это установление силовыми структурами жесткого контроля за территорией и назначения на должности в органах местной власти муртадов, которые будут выполнять все указания кремля. Однако, по словам представителя военной разведки Украины, сорвать референдум и все планы оккупантов по созданию так называемой ХНР может сопротивление и активная позиция граждан Украины на временно оккупированных территориях.