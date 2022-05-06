Украинское сопротивление на территории Азовстали срывает российские оперативные планы на юге Донбасса, – британская разведка

Об этом отметили в ежедневном отчете британской разведки.

Российские войска в Мариуполе уже второй день продолжают наземный штурм металлургического завода "Азовсталь", несмотря на заявления о том, что они будут пытаться заблокировать его.

"Возобновление усилий России по штурму Азовстали и захвату Мариуполя, вероятно, связано с предстоящими празднованиями дня победы 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине", - отметят в британской разведке.

Такие усилия стоят России потерь личного состава, оборудования и боеприпасов. В то же время, пока продолжается украинское сопротивление на Азовстали, оперативные планы россиян относительно юга Донбасса срываются", - добавили в разведке.

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