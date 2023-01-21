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Украинское следствие не может определить, использует ли иранские беспилотники РФ

21 января, 2023 суббота
07:17
война с Россией

Согласно украинскому досудебному расследованию, специалисты пока не могут установить, что РФ использует для атак по Украине дроны, изготовленные именно в Иране

Такой комментарий дал прокурор департамента по противодействию преступлений в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Иван Чижевский для Общественного.

"Сказать о том, что это – беспилотники иранского производства или нет – мы пока не можем.

В настоящее время идет досудебное расследование. Оно не будет скорым. Ведь экспертиза необходима не простая, а с участием специалистов широкого масштаба, которые смогут выяснить, что это за комплектующих, их происхождение. По экспертизам можно будет установить происхождение данных беспилотников и производителя компонентов", - заявил Иван Чижевский.

Он также отметил, что продолжительность экспертизы не предусмотрена, ведь РФ активно обстреливает территорию Украины.

Прокурор Офиса объяснил, что эксперты стремятся определить все составляющие и происхождение БПЛА.

"Каким образом этот беспилотник появился в Вооруженных силах Российской Федерации, почему он называется "Герань" и "Герань-2", почему он так похож на "Shahed-131", "Shahed-136" и "Mohajer-6"? Вообще, где осуществляется строительство данных беспилотников, какие пути поставки, кто поставлял? Дата и место изготовления, какие контракты заключались, кто их заключал – это также очень важно в ходе судебного расследования, в ходе установления всех схем", - подчеркнул он.

Иван Чижевский подчеркнул, что россияне пытаются запутать следствие: "Есть случаи, когда страна-агрессор специально наносит маркировку определенной компании с целью ведения нас в заблуждение. Или наоборот мы фиксировали следы уничтожения названий, маркировки или наклейок на изделиях. Следствию предстоит установить каждый компонент: страну происхождения, дату изготовления и убедиться, что аббревиатура или название изготовившей компании не является подделкой".

  • Напомним, 30 августа в Белом доме официально заявили , что Иран передал России беспилотники.
  • В сентябре 2022 года российская армия начала активно использовать против Украины свое новое оружие – беспилотные летательные аппараты, полученные РФ от Ирана.
  • В ноябре Иран впервые признал , что снабжал дроны России, но глава МИД страны уверяет, что передача БПЛА состоялась до широкомасштабного вторжения РФ в Украину.
  • Украинские разведчики нашли факты , что иранские беспилотники в Россию поставляли после уже после 24 февраля и передали все данные странам-партнерам.

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Россия
Иран
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