Украинское приложение Headway вошло в топ-3 образовательных приложений в США

Об этом сообщили в команде стартапа Headway.



Headway — это образовательное приложение, которое помогает людям со всего мира развиваться через лаконичные формы контента. В нем собраны более тысячи самаров нон-фикшн бестселлеров книг и более 13 тысяч карт с инсайтами из них.



Приложение Headway запустило в январе 2019 года одноименный EdTech стартап.



В 2020 году приложение стало мировым лидером по загрузкам в нише саммари книг и весь следующий год оставался в топе. К концу 2021 года Headway скачали более 9 млн человек из 140+ стран.



Сегодня Headway входит в топ-25 образовательных приложений мира по уровню выручки. В 2021 году команда стартапа выросла вчетверо.



В 2021 году он вошел в тройку лидеров бесплатных приложений и в пятерку наиболее загружаемых в App Store в категории "Образование". В общей сложности в этой категории магазина Apple представлено более 500 тысяч приложений.

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