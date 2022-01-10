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Украинское приложение Headway вошло в топ-3 образовательных приложений в США

10 января, 2022 понедельник
17:05
Наука Headway

Украинское приложение Headway вошло в топ-3 образовательных приложений в США и пятерку наиболее загружаемых в App Store в категории "Образование"

Об этом сообщили в команде стартапа Headway.

Headway — это образовательное приложение, которое помогает людям со всего мира развиваться через лаконичные формы контента. В нем собраны более тысячи самаров нон-фикшн бестселлеров книг и более 13 тысяч карт с инсайтами из них.

Приложение Headway запустило в январе 2019 года одноименный EdTech стартап.

В 2020 году приложение стало мировым лидером по загрузкам в нише саммари книг и весь следующий год оставался в топе. К концу 2021 года Headway скачали более 9 млн человек из 140+ стран.

Сегодня Headway входит в топ-25 образовательных приложений мира по уровню выручки. В 2021 году команда стартапа выросла вчетверо.

В 2021 году он вошел в тройку лидеров бесплатных приложений и в пятерку наиболее загружаемых в App Store в категории "Образование". В общей сложности в этой категории магазина Apple представлено более 500 тысяч приложений.

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