Украинское приложение BetterMe получило престижную международную награду
Украинская BetterMe получила международную награду The Best Mobile App of The Year 2022 в категории Health & Fitness
Об этом идет речь на сайте конкурса.
The Best Mobile App Awards ежегодно выбирает лучшие мобильные приложения для iPhone, iPad, Android и Windows Phone. Премия существует с 2012 года.
В этом году награду получило приложение с программами для тренировок от украинской компании BetterMe — BetterMe: Health Coaching. Оно стало лучшим в категории Health&Fitness.
BetterMe – украинская продуктовая компания, разрабатывающая мобильные приложения и продукцию для здорового образа жизни. Основательница - Виктория Репа.
Как говорится в описании приложения на сайте премии, BetterMe: Health Coaching — это комплексное решение, которое предлагает персонализированные планы тренировок и питания, поддерживаемые настоящими тренерами, а также комплексное решение для отслеживания и когнитивной терапии.
Организаторы отмечают, что более 110 миллионов человек по всему миру воспользовались украинским приложением. Приложение доступно во всем мире на 19 языках. В приложении BetterMe: Health Coaching пользователи найдут все необходимое для усовершенствования своих привычек и построения здорового образа жизни, куда входят:
- библиотека тренировок для начинающих и профессионалов, это могут быть пожилые люди, беременные женщины, люди, пользующиеся инвалидными колясками, семьи и т.п.;
- разнообразные планы питания, такие как кето, веганский, вегетарианский, с непереносимостью лактозы, палео, пескетарианский, диабетический;
- способ периодического голодания;
- трекеры воды и калорий;
- наша программа изменения образа жизни, созданная тренерами по психическому здоровью.
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