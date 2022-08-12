Украинское предприятие с лицензией на работу российского букмекера 1xBet подозревают в уклонении от налогов
Бюро экономической безопасности подозревает в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах ООО "Твоя компания беттинга", которое имело лицензию на работу российского букмекера 1xBet в Украине
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.
30 марта этого года, на 36-й день полномасштабной войны, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала две лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на букмекерскую деятельность и работу онлайн-казино российской букмекерской конторе 1xBet. Известно, что букмекер публично поддерживает военную агрессию России на Украине.
В комментарии журналистов Комиссия отметила, что при выдаче лицензий не увидела связи букмекера 1xBet с РФ, принадлежащего трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину.
Бюро экономической безопасности пригласили получить копии лицензионных дел ООО "Твоя компания беттинга", на что в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей - отказали.
Детективы обратились в суд, который предоставил временный доступ к документам: БЭБ изъяло копии лицензионных дел 1xBet для проведения анализа.
"В то же время сотрудники БЭБ начали досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. В рамках досудебного расследования исследуются обстоятельства, при которых должностные лица компании, по предварительному сговору вместе с другими лицами, используя специальное игровое оборудование и программное обеспечение, организовали и вели букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет без соответствующей лицензии, за прошлый период", - сообщают в Бюро.
В Бюро добавляют, что в действиях ООО "Твоя компания беттинга" видят признаки умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль в особо крупных размерах и уплаты средств за получение лицензий на осуществление соответствующего типа деятельности.
- 26 июля спикер InformNapalm Михаил Макарук сообщил , что, имея лицензию в Украине, российская букмекерская контора "1XBET" может собирать персональные данные украинцев.
- 6 июля работники ДБР прекратили работу 400 заведений незаконного игорного бизнеса , который прикрывали правоохранители.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.89
Покупка 38.89Продажа 39.75
-
EUR
Покупка 39.65Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное