Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

30 марта этого года, на 36-й день полномасштабной войны, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала две лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на букмекерскую деятельность и работу онлайн-казино российской букмекерской конторе 1xBet. Известно, что букмекер публично поддерживает военную агрессию России на Украине.

В комментарии журналистов Комиссия отметила, что при выдаче лицензий не увидела связи букмекера 1xBet с РФ, принадлежащего трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину.

Бюро экономической безопасности пригласили получить копии лицензионных дел ООО "Твоя компания беттинга", на что в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей - отказали.

Детективы обратились в суд, который предоставил временный доступ к документам: БЭБ изъяло копии лицензионных дел 1xBet для проведения анализа.

"В то же время сотрудники БЭБ начали досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. В рамках досудебного расследования исследуются обстоятельства, при которых должностные лица компании, по предварительному сговору вместе с другими лицами, используя специальное игровое оборудование и программное обеспечение, организовали и вели букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет без соответствующей лицензии, за прошлый период", - сообщают в Бюро.

В Бюро добавляют, что в действиях ООО "Твоя компания беттинга" видят признаки умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль в особо крупных размерах и уплаты средств за получение лицензий на осуществление соответствующего типа деятельности.

26 июля спикер InformNapalm Михаил Макарук сообщил , что, имея лицензию в Украине, российская букмекерская контора "1XBET" может собирать персональные данные украинцев.

6 июля работники ДБР прекратили работу 400 заведений незаконного игорного бизнеса , который прикрывали правоохранители.

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