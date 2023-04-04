Об этом информирует постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области туризма", – написал Мельничук.

Соглашение было подписано в городе Минске 16 февраля 2006 года.

Сообщается, что 16 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский отменил ряд указов о сотрудничестве отдельных областей Украины с Россией и Беларусью. В частности, о "мерах по развитию экономического сотрудничества со смежными приграничными областями Российской Федерации и Беларуси".