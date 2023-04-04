Украинское правительство прекратило действие соглашения с Беларусью о сотрудничестве в туризме
Во вторник, 4 апреля, правительство прекратило действие двустороннего Соглашения между правительствами Украины и Беларуси о сотрудничестве в области туризма
Об этом информирует постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области туризма", – написал Мельничук.
Соглашение было подписано в городе Минске 16 февраля 2006 года.
Сообщается, что 16 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский отменил ряд указов о сотрудничестве отдельных областей Украины с Россией и Беларусью. В частности, о "мерах по развитию экономического сотрудничества со смежными приграничными областями Российской Федерации и Беларуси".
- 13 января стало известно, что Польша и Литва хотят, чтобы Европейский Союз ввел ограничения на ядерный сектор России в рамках новых санкций против Москвы и Минска за войну в Украине.
- Правительство Литвы 18 января отменило соглашение с Беларусью об основных принципах трансграничного сотрудничества в связи с "текущей геополитической ситуацией".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 39.94Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное