Украинское посольство в Москве не имеет информации об эвакуации Россией граждан Украины из Афганистана
Посольство Украины в РФ не располагает данными о вывозе Россией украинцев во время эвакуации из Кабула
Об этом в посольстве сообщили в ответ на запрос Радио Свобода.
"В настоящее время официальная информация по поводу прибытия в РФ граждан Украины из Афганистана в диппредставительство не поступала и факты обращения остальных не зарегистрированы", - сообщили в посольстве.
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- Украина удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. Первый украинский борт вылетел из страны в ночь с 15 на 16 августа
- Впоследствии, 120 жителей Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 17 августа отправят рейс из Украины в Афганистан для эвакуации граждан .
- 21 августа 2021 года из аэропорта Кабула вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
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