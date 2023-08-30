Украинское оружие может стать одним из самых конкурентных в мире, поэтому нужно увеличивать производство, - Пашинский

Об этом в интервью LB.ua заявил экс-нардеп, глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский.

По его словам, перед страной стоят большие вызовы. Они не исчезнут даже после окончания войны.

"Потому что правильно сказал президент Зеленский: нам придется жить так, как живет Израиль. Возможно, как Южная Корея. Мы должны всегда, в любой момент быть готовы дать отпор. ... Я вам скажу, что после окончания войны ни КБ "Луч" с "корсарами", "стугнами", "нептунами", ни производители наших беспилотников, тех же "аистов", тех же "ПД-2", тех же "SHARK", ни производители САУ "Богдана", - не остановятся. Там будет стоять очередь. И здесь нужно найти тот баланс между национальными интересами и развитием наших внешних связей, внешней кооперации", - пояснил Пашинский.

Он подчеркнул, что даже США, когда производят новейший истребитель F-35, делают это в кооперации с союзниками.

"Чтобы обеспечить военно-политические и экономические контакты. И нам это тоже нужно делать", – сказал экснардеп.

Пашинский отметил, что предприятия украинского ВПК запустили в кооперации с международными партнерами производство 122-мм снаряда, 120-ю мину. Что позволит стране и после войны развиваться вместе с уже новыми военно-политическими союзниками.

"До начала широкомасштабного вторжения у нас не было военно-политических союзников. Да, были какие-то страны, которые приезжали к нам, вели какие-то переговоры. Вторжение Путина стало водоразделом. И у меня нет сомнений, что со странами Восточной Европы мы связаны теперь на десятилетие, это как минимум", – сказал он.

Украине однозначно нужно ориентироваться на развитие ствольной артиллерии 155-мм, потому что здесь уже есть история успеха, отметил он.

"У нас однозначно есть необходимость развивать, модернизировать и модифицировать комплексы ПТРК, наши противотанковые комплексы типа "Стугна", потому что они — одни из лучших в мире, это признано всеми. У нас есть также уникальный опыт первого в мире использования морских дронов. И раньше такого не было.Сейчас нашими производителями накоплены разные колоссальные тактические группы беспилотников, начиная от маленьких камикадзе, заканчивая оперативно-тактическими, которые могут проводить разведку или наносить удары по тылу врага.

Это все мы не вправе не развивать. Параллельно более сложные системы, например, украинский отечественный зенитно-ракетный комплекс. Возможно или нет? Ответственно заявляю, да, возможно. Нам нужна небольшая кооперация с нашими международными партнерами", - пояснил экснардеп.

В то же время, подчеркнул Пашинский, у Украины есть потенциал стать одним из "ТОП-конкурентных производителей в мире".

"Наш "Нептун", наша "Стугна", наша Богдана", - не буду говорить, что это самое лучшее. Но это конкурентноспособно. И мне известно, что эти системы оружия будут востребованы во всем мире. Соответственно, нужно будет увеличивать производство, потребуются опытные кадры. И нужно будет развиваться", - подытожил он.