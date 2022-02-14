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Главная война с Россией Украинское общество успокоится, когда ему скажут, что делать в случае полномасштабного вторжения в РФ, - нардеп Соха
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Украинское общество успокоится, когда ему скажут, что делать в случае полномасштабного вторжения в РФ, - нардеп Соха

14 февраля, 2022 понедельник
19:22
война с Россией Роман Соха

Внефракционный нардеп Роман Соха считает, что действующая власть пытается сделать вид, что ничего страшного не происходит на фоне возможного дальнейшего вторжения РФ

Об этом он сказал в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.

"Я считаю так: ошибка в том, что власть делает вид, что ничего страшного не происходит. Я понимаю, что мы не должны нагнетать эту панику, но мы должны честно говорить, что нужно делать – первое, второе, третье. Тогда общество успокоится. и поймет, что у власти есть контроль над процессами, когда этого не происходит - эта паника начинается", - заметил нардеп.

Он добавил, что Рада должна выделить дополнительные средства на оборону.

"Что касается смартфонов или обороны - я считаю, что сегодня в парламенте будет здравый смысл, все объединятся и все сделают правильные шаги по перераспределению бюджета и, в первую очередь, на оборону", - подытожил он.

 

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Неделя с Марией Гурской
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