Украинское общество успокоится, когда ему скажут, что делать в случае полномасштабного вторжения в РФ, - нардеп Соха

Об этом он сказал в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.



"Я считаю так: ошибка в том, что власть делает вид, что ничего страшного не происходит. Я понимаю, что мы не должны нагнетать эту панику, но мы должны честно говорить, что нужно делать – первое, второе, третье. Тогда общество успокоится. и поймет, что у власти есть контроль над процессами, когда этого не происходит - эта паника начинается", - заметил нардеп.



Он добавил, что Рада должна выделить дополнительные средства на оборону.



"Что касается смартфонов или обороны - я считаю, что сегодня в парламенте будет здравый смысл, все объединятся и все сделают правильные шаги по перераспределению бюджета и, в первую очередь, на оборону", - подытожил он.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb