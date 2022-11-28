Украинское общество действительно антихрупкое
Мы от стресса и нагрузок становимся только сильнее
Есть вещи хрупкие, есть вещи неуязвимые.
Если скинуть с 5 этажа яблоко и теннисный мячик, то от яблока ничего не останется, а мячу все равно.
Нассим Талеб в своей выдающейся книге "Антихрупкость" (пока единственная из 100 важнейших книг XXI века, которая уже написана) вводит, кроме хрупкости и неуязвимости, еще третью категорию: антихрупкость. То, что от стресса и нагрузок становится только сильнее.
Украинское общество действительно антихрупкое. Этим оно придает силы ВСУ, государству, бизнесу – к сожалению, ничто из этого не является антихрупким, потому что удары достигают цели, но все же устойчивость увеличивается.
Так умеют только живые системы, и это не все. Спортсмен – самый простой пример.
Украинское общество действительно антихрупкое. Этим оно придает силы ВСУ, государству, бизнесу – к сожалению, ничто из этого не является антихрупким, потому что удары достигают цели, но все же устойчивость увеличивается.
На следующей неделе попытаемся издать анализ российских хрупкостей, неуязвимостей и антихрупкостей (есть и такие). Важно бить по уязвимости, а то мы и Запад порой бьем по неуязвимости.
А Россия бьет по антихрупкости. Ничего не понимают. И это хорошо.
Об авторе. Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской академии
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