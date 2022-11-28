Есть вещи хрупкие, есть вещи неуязвимые.

Если скинуть с 5 этажа яблоко и теннисный мячик, то от яблока ничего не останется, а мячу все равно.

Нассим Талеб в своей выдающейся книге "Антихрупкость" (пока единственная из 100 важнейших книг XXI века, которая уже написана) вводит, кроме хрупкости и неуязвимости, еще третью категорию: антихрупкость. То, что от стресса и нагрузок становится только сильнее.

Украинское общество действительно антихрупкое. Этим оно придает силы ВСУ, государству, бизнесу – к сожалению, ничто из этого не является антихрупким, потому что удары достигают цели, но все же устойчивость увеличивается.

Так умеют только живые системы, и это не все. Спортсмен – самый простой пример.

Украинское общество действительно антихрупкое. Этим оно придает силы ВСУ, государству, бизнесу – к сожалению, ничто из этого не является антихрупким, потому что удары достигают цели, но все же устойчивость увеличивается.

На следующей неделе попытаемся издать анализ российских хрупкостей, неуязвимостей и антихрупкостей (есть и такие). Важно бить по уязвимости, а то мы и Запад порой бьем по неуязвимости.

А Россия бьет по антихрупкости. Ничего не понимают. И это хорошо.

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Об авторе. Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской академии

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