Украинское наступление станет поводом, во-первых, для немедленного отстранения Шойгу и Герасимова, - Пионтковский
Российский политолог Андрей Пионтковский убежден, что в Кремле сделают Шойгу и Герасимова виновными в провале войны с Украиной
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
“Все люди, способные мыслить в том же бункере, поняли, что война проиграна. Главная их задача, которую они сейчас и решают - как удержаться во власти, проиграв войну. Одно направление – поиски преемника, замены Путину. Потому что гораздо проще объяснить народу: да, мы воевали (и они уже отрабатывают эти темнички на пропагандистских каналах), сражались не с Украиной, а со всем Западом, с коалицией из 60 государств, нам многое удалось, мы спасли Отечество, Россию сохранено и т.д. А кроме того, товарищ Путин допустил ряд ошибок в украинском вопросе, поэтому с целью сохранения здоровья он вынужден поехать на длительное лечение в Китай", - пояснил Пионтковский.
Политолог подчеркнул, что начало наступления украинской армии приведет к немедленному отстранению Шойгу и Герасимова.
“Однако самое главное, посмотрите, как идет уничтожение Шойгу и Герасимова. Этим занимается Пригожин, и ему позволено все. Властям после поражения придется объяснять, кто в ней виноват. Так вот виновники: Шойгу и Герасимов, разворовывавшие армию, полководцы-бездарности. Взгляд, который навязывает Пригожин с подачи власти, разделяет 100-процентное сообщество, посмотрите на их телеграммы – Москва готовится к продолжению во власти этой группы после неизбежного поражения”, – добавил он.
- 6 мая в Washington Post написали, что Путин поддержал Шойгу в противостоянии с Пригожиным.
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