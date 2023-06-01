Об этом написало Министерство обороны Украины в Twitter.

"Уважаемые австралийцы, это сообщение для вас: каждый танк, который мы получим из Австралии, поможет нам прорвать оборону врага и, как следствие, вернуть нашу землю и спасти жизнь наших людей", - говорится в сообщении.

Также Минобороны записало видео, свидетельствующее о том, что Австралия получила от США 59 б/у танков Abrams M1A1, но сейчас эти машины заменены на более новые M1A2.

Танковая коалиция

Танковая коалиция – это неформальное объединение стран, согласившихся поставлять Украине танки.

Над предоставлением Украине основных боевых танков "Леопард" (Leopard) для противодействия России сотрудничают, в частности, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Соединенные Штаты, Чехия и Нидерланды вместе передают Украине более 90 танков Т-72. Свои Т-72 предоставляет и Польша. Великобритания предоставляет Украине роту основных боевиков танков Challenger.

Как известно, в марте девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard. Кроме того, правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2 для подготовки к предстоящему контрнаступлению.