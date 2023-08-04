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Обзор

Украинское контрнаступление продвигается шаг за шагом, а в России и оккупированном Крыму снова взрывы. Акценты мировых СМИ 4 августа

Андриана Стахив
4 августа, 2023 пятница
12:17
Мир про Украину

В фокусе международных изданий украинское контрнаступление, шаг за шагом продвигающееся через минные поля и вражескую оборону, тем временем в России и оккупированном Крыму раздаются взрывы

На таких темах акцентируют международные издания на утро 4 августа.

Украинское контрнаступление продвигается шаг за шагом в поисках прорыва

На юго-востоке Украины идут активные бои, пишет The Washington Post, однако признаков серьезного прорыва пока нет. Главная оборонная линия России остается перед украинскими бойцами, которые планируют продвинуться на юг и перерезать российский сухопутный мост в Крым, являющийся ключевым маршрутом военного снабжения.

Однако украинские войска постепенно к ней продвигаются: "Это монотонная тяжелая работа, мимо сотни и тысяч минных полей, – цитирует WP украинского военного. – Мы ищем уязвимые места врага и продвигаемся вперед - шаг за шагом".

Упорные бои продолжаются вокруг села Роботино, которое ранее удерживали российские войска. Оно расположено всего в нескольких километрах от главной оборонительной линии Кремля. Как отмечает издание, по некоторым свидетельствам, битва там является самым близким и наиболее реальным путем для Украины прорвать российскую линию.

"Решение привлечь к бою значительное количество резервов является последней импровизацией в почти двухмесячном контрнаступлении Украины, которое стало возможным благодаря инвестициям Запада в десятки миллиардов долларов в танки, артиллерию, бронемашины, ракетные системы дальнего радиуса действия и другую технику, направленную на изменение Украины", – подчеркивают в медиа роль Запада в развитии контрнаступления.

По словам военного аналитика Института внешней политики Роба Ли, последняя неделя боев была важна, поскольку Украина задействовала дополнительные военные резервы. Однако, по его мнению, пока не ясно, понесла ли Россия достаточные потери, чтобы создать условия для прорыва.

Украина также вытеснила укрепленные российские войска из села вблизи оккупированного Бахмута. Относительно лучшее продвижение Украины вокруг Бахмута, который Россия захватила в мае, может быть связано с тем, что у российских войск меньше времени на рытье окопов и установка мин, чем на давно оккупированных территориях на юге Украины, говорят аналитики.

"Это будет марафон, а не спринт", - в очередной раз отмечает спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, говоря о контрнаступлении ВСУ.

Между тем Путин настаивает на том, что украинское наступление не было "успешным", и утверждает, что Киев понес большие потери. А российские войска усилили атаки на северо-востоке Украины, в том числе вблизи города Купянск, стягивая туда технику и живую силу. Однако пока особых успехов не имеют.

"Интенсивные бои на многих участках фронта совпали по времени с целенаправленными усилиями Киева и Москвы посеять хаос и страх в населенных пунктах обеих стран с помощью дальних ударов беспилотников и ракетных ударов", – добавляет WP.

Вместе с тем делают выводы в медиа, хотя использование Украиной беспилотников продемонстрировало радиус действия в сотни километров и способность нанести удар в самое сердце российской политической власти, ее атаки были гораздо менее смертоносными, чем атаки России.

К теме контрнаступления также обращается The New York Time, отмечая изменение тактики украинским командованием. В настоящее время ВСУ сосредоточились на истощении российских сил артиллерией и ракетами дальнего радиуса действия вместо того, чтобы идти по минным полям под огнем.

"Решение Украины изменить тактику является четким сигналом того, что надежды НАТО на значительные успехи украинских формирований, вооруженных новым вооружением, новыми тренировками и вливанием артиллерии, не оправдались", – пишет NYT.

В издании акцентируют внимание на том, что это ставит вопрос о качестве подготовки, которое украинцы получили от Запада, и о том, помогло ли вооружение на десятки миллиардов долларов, в том числе почти на 44 миллиарда долларов от администрации Байдена, превратить украинскую армию в боевые силы. по стандартам НАТО.

ЗСУ

В России и оккупированном Крыму снова взрывы

Взрывы прогремели в российском портовом городе Новороссийск на Черном море. Как сообщает The New York Times, по заявлению Министерства обороны России, это была попытка Украины атаковать военно-морскую базу с помощью морских беспилотников.

Два беспилотных катера были уничтожены, не доплыв до базы в Новороссийске, говорят в российском министерстве. Движение судов в порту было временно остановлено.

NYT напоминает, что напряжение вокруг Черного моря выросло за последние недели. Россия неоднократно нападала на украинские порты вдоль побережья и вверх по Дунаю и угрожала атаковать корабли, следующие через ее воды, после восстановления блокады моря в прошлом месяце.

В Украине официально не сразу отреагировали на нападения на Новороссийск, говорит издание: "Киев в основном придерживается политики не подтверждать и не отрицать причастность к атакам на территории России, в то же время все чаще утверждая, что цели в пределах российских границ легитимны, поскольку он защищается от вторжения Москвы».

Это первая атака на Новороссийск, где расположен один из самых больших российских портов. Кроме нефтяного терминала, у него есть судостроительные верфи и элеваторы. Он также является домом для обширной базы Черноморского флота России. Порт также был включен в Черноморскую зерновую инициативу, которая защищала зерновые грузы из украинских портов в течение года, пока Россия не приостановила свое участие в июле.

Министерство также заявило, что сбило 10 беспилотников над Крымом, полуостровом, незаконно аннексированным Россией, пишет CNN. Оккупационные власти сообщили, что системы противовоздушной обороны работали в нескольких районах Крыма, но все объекты были сбиты.

Также впоследствии CNN публикует информацию о том, что в Новороссийском порту подбитый дронами военный корабль РФ "Оленегорский горняк".

"CNN получил видео, на котором видно, как беспилотный морской дрон приближается к кораблю, который, по всей видимости, соответствует идентификации российского военного судна, замеченного в порту Новороссийска", – пишет издание.

И добавляет , что Украинский источник сообщил CNN о совместной операции против российского военного корабля. Как утверждает источник медиа, морской беспилотник, загруженный 450 килограммами взрывчатого вещества тротила, атаковал корабль, на борту которого находились около 100 российских военнослужащих.

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