Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир про Украину Украинское контрнаступление набирает обороты, как Россия пытается его замедлять, Блинкен осудил "фиктивные выборы" на оккупированных территориях. Акценты мировых СМИ 8 сентября
Обзор

Украинское контрнаступление набирает обороты, как Россия пытается его замедлять, Блинкен осудил "фиктивные выборы" на оккупированных территориях. Акценты мировых СМИ 8 сентября

Андриана Стахив
8 сентября, 2023 пятница
11:27
Мир про Украину

В фокусе международных изданий набирающее обороты контрнаступление ВСУ, как убежден Столтенберг, а также то, какими способами Россия пыталась его замедлить по опыту собственных ошибок. Тем временем Блинкен осудил "фиктивные выборы" на оккупированных территориях

На таких темах акцентируют международные издания на утро 8 сентября.

Украинское контрнаступление набирает обороты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что контрнаступление Украины, которое было медленным в первые дни и отвоевало у россиян небольшую территорию, уверенно прогрессирует, пишет The New York Times.

"Украинцы постепенно набирают обороты, – цитирует NYT его обращение к членам Европейского парламента. – И это доказывает важность нашей поддержки, а также нашу способность и готовность продолжать эту поддержку, потому что это тяжелые бои. Трудные бои, но они смогли прорвать линии обороны российских войск и продвигаются вперед".

На прошлой неделе Соединенные Штаты отметили заметный прогресс украинских сил в их контрнаступлении на юг и подтвердили, что солдаты воюют "храбро и мужественно".

На этом заявлении Столтенберга также акцентирует The Washington Post, отмечая продвижение, несмотря на тяжелые бои. Кроме того, издание подчеркивает новую помощь от Пентагона. Речь идет о боеприпасах с обедненным ураном, способных пробивать броню.

Как Россия пыталась контрнаступление замедлять

Через три месяца после начала контрнаступления украинских войск российские оккупационные войска в основном смогли удержать свои позиции, часто благодаря тому, что научились на прошлых ошибках, анализирует The Washington Post.

"Они возобновили разгромленные подразделения, заменили их новыми и перешли от широкомасштабных атак к обороне хорошо укрепленных линий фронта, демонстрируя, что, несмотря на большие потери, Москва готова окопаться надолго и ждать, пока решительность западных сторонников Украины не снизится", - объясняет издание.

Здесь аналитики отмечают, что россияне отказались от своей тактики начала войны с растяжением войск. Сосредотачиваясь на обороне, оккупанты восстанавливают наступление на возвращенный украинскими войсками город Купянск. Однако, по мнению экспертов, это наступление можно рассматривать как часть оборонной стратегии – шаг, направленный на то, чтобы не дать украинским силам сконцентрироваться на юге.

"Они делают это потому, что линия фронта в Украине очень длинная, – цитирует WP главу военной администрации Купянская Андрея Беседина. – Они просто бросают своих солдат в мясорубку".

В прошлом году российские военные понесли большие потери на фоне хаотического наступления, а некоторые подразделения, по оценкам США, были почти полностью уничтожены. Однако истощенные ряды были пополнены благодаря частичной мобилизации, в ходе которой призвали сотни тысяч мужчин, а также через набор из тюрем – метод, адаптированный со времен Вагнера.

Министерство обороны Великобритании весной подсчитало, что Россия может выставить примерно такое же количество войск, как и в начале вторжения.

Несмотря на большие потери Северного военного округа России, ее Южный военный округ, взявший на себя основную ответственность за оборону оккупированной территории в стратегически важной Запорожской области, находился в резерве в начале войны и смог встретить контрнаступление Украины свежими, но опытными силами. Эти солдаты провели месяцы, окопаясь, готовясь именно к такому типу оборонительных операций.

Блинкен осудил "фиктивные выборы" на оккупированных территориях

Так называемые выборы с голосованием за установленные Россией законодательные органы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях начнется в пятницу и завершится в воскресенье. Эти действия уже осудили Украину и Запад, сообщает The Guardian.

"Это грубое нарушение международного права, которое Россия продолжает игнорировать", - подчеркнул на этой неделе Совет Европы.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что "фиктивные выборы, которые Россия проводит на оккупированных территориях Украины, нелегитимны".

Как добавляет издание. "Голосование" запланировано на те же выходные, что и местные выборы в России. В оккупированных регионах досрочное "голосование" началось на прошлой неделе, когда члены избирательных комиссий ходили от двери к двери или создавали импровизированные избирательные участки в общественных местах, чтобы привлечь прохожих.

Общество
Мир
Украина
Россия
Война с Россией
США
Военные новости
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Єнс Столтенберг
7 сентября, 2023 четверг
"Нет признаков преднамеренной атаки РФ": Столтенберг о падении обломков российского дрона в Румынии
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
7 сентября, 2023 четверг
WBA сделала заявление по поводу жалобы Дюбуа на исход боя с Усиком
Кирило Буданов
7 сентября, 2023 четверг
"Опечаленные": Буданов рассказал, что РФ делает после того, как Украина переманила пилота с вертолетом Ми-8
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.17
  • EUR
    Покупка 40.25
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
8 сентября
12:38
Обновлено
Россияне ударили ракетой по админзданию полиции в Кривом Роге: погиб правоохранитель, количество пострадавших возросло до 44
12:32
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы на территории "избирательного участка", - Федоров
12:18
Обновлено
Из-за обстрелов обесточена часть потребителей в 6 областях Украины
12:17
Армия РФ удерживает в Черном море ракетоноситель с 8 "калибрами"
12:13
Обновлено
Россияне обстреляли поселок в Херсонской области: погибли 3 человека
12:12
Обновлено
Маск прокомментировал информацию об отключеннии Starlink, чтобы помешать уничтожению черноморского флота РФ
12:01
Украина вернула родителям 9 детей, находившихся во временной оккупации
12:00
OPINION
Почему нет благодарностей Резникову из окопов
11:50
Анонс
F-16
На Эспрессо документальный фильм о том, как защищали украинское небо и сбивали российских лётчиков
11:46
Обновлено
Армия РФ нанесла ракетный удар по Сумам: пострадали 2 человека
11:25
Новости компаний
Представители украинских компаний на Экономическом форуме в Карпаче рассказали о текущих и послевоенных потребностях страны
11:19
Обновлено
"Катюша" в исполнении "китайской оперной дивы" на развалинах драмтеатра Мариуполя. МИД Украины ожидает пояснений от Пекина
11:02
Бесплатное образование в обмен на военную службу: Раде предлагают внести изменения в закон о мобилизации
10:56
Армию дронов пополнили 3 тыс. операторов БПЛА
10:49
Армия РФ в течение суток атаковала 10 регионов Украины: 3 погибших, 18 раненых
10:29
СБУ задержала россиянку, корректировавшую удары по Сумам 7 сентября
10:06
OPINION
Саммит G20 в Индии: с Россией и без Украины
10:06
Инфографика
Курс валют на 6 сентября: какова актуальная цена евро и доллара в банках
09:42
На Кубе арестовали 17 человек, вербовавших наемников для войны РФ против Украины
09:31
В Дели из-за саммита G20 на три дня закрыли все учебные заведения
09:10
Обновлено
Россияне в пятый раз за неделю атаковали Одесчину дронами: повреждено нежилое здание
09:05
Соперник потролил Фьюри из-за лишнего веса во время дуэли взглядов
09:00
Обзор
ЧВК Вагнер
Что ожидать от ЧВК Вагнера после смерти Пригожина: история взлета и падения бизнес-империи "повара Путина"
09:00
Рождество Пресвятой Богородицы: запреты и традиции
08:46
Обновлено
Число раненых из-за российского удара по Константиновке возросло до 37, погибли 16 человек
08:33
Обновлено
РФ ударила ракетами по гражданской инфраструктуре Запорожья: пострадал человек
08:21
Нардепы после полномасштабного вторжения накупили себе машин на $3 млн, - Bihus.info
08:05
OPINION
Дело Коломойского может открыть ящик Пандоры топ-коррупции в Украине
07:51
Обновлено
Украинские военные уничтожили 640 окупантов, 23 танка и 31 артсистему, - Генштаб
07:44
Ночная атака на Одесщину: силы ПВО уничтожили 16 из 20 дронов
07:43
Гол Месси принес Аргентине победу на старте отбора ЧМ-2026
06:28
Двойной теракт на севере Мали: погибли 49 гражданских и 15 военных
06:15
В США за мошенничество в $100 млн засудили россиянина, связанного с Кремлем
05:55
Анонс
Евро-2024: расписание отборочных матчей и трансляций 8 сентября
05:30
Обновлено
Евро-2024: результаты всех матчей 7 сентября
05:26
В ISW подтвердили успехи Сил обороны под Бахмутом и в районе Вербового на Запорожье
03:28
Роналду заявил об окончании эпохи соперничества с Месси
02:41
КНДР спустила на воду новую атомную подлодку
01:39
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 сентября
01:19
"Был маленьким мешком дерьма": Фьюри заявил, что Усик проиграл Дюбуа
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV