Украинское контрнаступление набирает обороты, как Россия пытается его замедлять, Блинкен осудил "фиктивные выборы" на оккупированных территориях. Акценты мировых СМИ 8 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 8 сентября.

Украинское контрнаступление набирает обороты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что контрнаступление Украины, которое было медленным в первые дни и отвоевало у россиян небольшую территорию, уверенно прогрессирует, пишет The New York Times.

"Украинцы постепенно набирают обороты, – цитирует NYT его обращение к членам Европейского парламента. – И это доказывает важность нашей поддержки, а также нашу способность и готовность продолжать эту поддержку, потому что это тяжелые бои. Трудные бои, но они смогли прорвать линии обороны российских войск и продвигаются вперед".

На прошлой неделе Соединенные Штаты отметили заметный прогресс украинских сил в их контрнаступлении на юг и подтвердили, что солдаты воюют "храбро и мужественно".

На этом заявлении Столтенберга также акцентирует The Washington Post, отмечая продвижение, несмотря на тяжелые бои. Кроме того, издание подчеркивает новую помощь от Пентагона. Речь идет о боеприпасах с обедненным ураном, способных пробивать броню.

Как Россия пыталась контрнаступление замедлять

Через три месяца после начала контрнаступления украинских войск российские оккупационные войска в основном смогли удержать свои позиции, часто благодаря тому, что научились на прошлых ошибках, анализирует The Washington Post.

"Они возобновили разгромленные подразделения, заменили их новыми и перешли от широкомасштабных атак к обороне хорошо укрепленных линий фронта, демонстрируя, что, несмотря на большие потери, Москва готова окопаться надолго и ждать, пока решительность западных сторонников Украины не снизится", - объясняет издание.

Здесь аналитики отмечают, что россияне отказались от своей тактики начала войны с растяжением войск. Сосредотачиваясь на обороне, оккупанты восстанавливают наступление на возвращенный украинскими войсками город Купянск. Однако, по мнению экспертов, это наступление можно рассматривать как часть оборонной стратегии – шаг, направленный на то, чтобы не дать украинским силам сконцентрироваться на юге.

"Они делают это потому, что линия фронта в Украине очень длинная, – цитирует WP главу военной администрации Купянская Андрея Беседина. – Они просто бросают своих солдат в мясорубку".

В прошлом году российские военные понесли большие потери на фоне хаотического наступления, а некоторые подразделения, по оценкам США, были почти полностью уничтожены. Однако истощенные ряды были пополнены благодаря частичной мобилизации, в ходе которой призвали сотни тысяч мужчин, а также через набор из тюрем – метод, адаптированный со времен Вагнера.

Министерство обороны Великобритании весной подсчитало, что Россия может выставить примерно такое же количество войск, как и в начале вторжения.

Несмотря на большие потери Северного военного округа России, ее Южный военный округ, взявший на себя основную ответственность за оборону оккупированной территории в стратегически важной Запорожской области, находился в резерве в начале войны и смог встретить контрнаступление Украины свежими, но опытными силами. Эти солдаты провели месяцы, окопаясь, готовясь именно к такому типу оборонительных операций.

Блинкен осудил "фиктивные выборы" на оккупированных территориях

Так называемые выборы с голосованием за установленные Россией законодательные органы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях начнется в пятницу и завершится в воскресенье. Эти действия уже осудили Украину и Запад, сообщает The Guardian.

"Это грубое нарушение международного права, которое Россия продолжает игнорировать", - подчеркнул на этой неделе Совет Европы.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что "фиктивные выборы, которые Россия проводит на оккупированных территориях Украины, нелегитимны".

Как добавляет издание. "Голосование" запланировано на те же выходные, что и местные выборы в России. В оккупированных регионах досрочное "голосование" началось на прошлой неделе, когда члены избирательных комиссий ходили от двери к двери или создавали импровизированные избирательные участки в общественных местах, чтобы привлечь прохожих.