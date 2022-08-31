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Аналитика

Украинское контрнаступление на Юге существенно изменило линию фронта. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
31 августа, 2022 среда
22:33
Статьи Сергей Згурец

На Юге идет операция по освобождению оккупированных территорий на правом берегу Днепра, на Востоке враг будет пытаться затыкать дыры 3-м армейским корпусом

Сегодня в военных итогах дня о положении дел на фронтах, о новых инициативах ЕС и о новом оружии для Украины из Швеции.

Ситуация на Юге

Главная интрига сохраняется вокруг действий наших вооруженных сил на Юге, где идет операция по освобождению оккупированных территорий на правом берегу Днепра в Херсонской области. Подробности и промежуточные результаты пока остаются посвященным. Разве что ОК "Юг" сегодня традиционно сообщило, что ВСУ в очередной раз попали по Каховскому и Антоновскому мостам и, кроме того, наша артиллерия и авиация на Юге нанесла удары по пунктам управления, складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны и пунктам сосредоточения вражеской артиллерии. Конечно, все это неотъемлемая и крайне важная составляющая уничтожения враждебного потенциала на Правобережье, но освобождать территории будут не HIMARS и артиллерия, а наша пехота, и все эти вызовы четко понимают в нашем Генштабе.


В свою очередь британская разведка утверждает, что украинское контрнаступление на Юге существенно изменило линию фронта и ВСУ воспользовались относительно слабой российской обороной. Честно говоря, утверждение британцев о слабой российской обороне, по-моему, абсолютно ошибочно. Потому что враг построил три линии обороны в течение длительного времени и подтягивал на Правобережье значительные силы. Там не менее 12 тысяч личного состава, к тому же агрессор еще имеет значительные накопленные запасы, включая бронетехнику и артиллерию.

Враг противится и намёкам, чтобы продемонстрировать "жесты доброй воли", все еще не понимает. Противник продолжал использовать понтонную переправу рядом с пораженным Дарьевским мостом в районе Новой Каховки и с помощью двух барж снова пытался наладить процесс перемещения техники и личного состава через реку Днепр. Предполагается, что в случае ухода с занимаемых позиций враг будет прибегать к активному минированию и усилению инженерных заграждений перед передним краем второй линии обороны.

Все это говорит, что задача по освобождению оккупированных территорий на Правобережье, которые сейчас решают украинские военные, — крайне непростая миссия.

Ситуация на Донбассе

Напомню, что наши вооруженные силы сдерживают попытки врага продвинуться в Бахмут, а наша пехота делает невозможным дальнейшее прижатие врагом линии обороны от Донецка, Авдеевка — Марьянка — Пески, где очень сложно.

Сейчас враг получает колоссальные потери и будет пытаться затыкать дыры 3-м армейским корпусом, недоформированные части которого в авральном режиме перебрасываются на Запорожское и Харьковское направления. Долго ли они там повоюют — увидим, но при любом раскладе ближайшие осенние месяцы на фронтах будут чрезвычайно сложными.

Примем все новости без чрезмерных ожиданий, но с верой в нашу победу

Военная помощь Украине

В значительной степени, способность наших вооруженных сил, чтобы сдерживать российское нашествие и проводить контрнаступательные операции, зависят от зарубежной помощи. Это передача нам техники вооружений и подготовка наших воинов. Новую важную инициативу для Украины сейчас обсуждает ЕС. Министры обороны членов ЕС вчера достигли политических договоренностей, чтобы начать работу над созданием для украинской армии тренировочной миссии. Сейчас ищется оптимальный формат для того, чтобы удовлетворить потребности украинской армии в проведении тренировочных мероприятий в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Отдельные страны ЕС, а также США и Великобритании уже осуществляют подготовку наших войск. Британия готовит на своих полигонах 10 тысяч человек каждые три месяца и будем понимать, что в дальнейшем происходит процесс координации усилий разных стран, чтобы подготовку наших военных осуществлять быстрее, скоординированнее и в привязке к тем или иным образцам вооружений.

Кстати, надежные партнеры понимают, что нам нужно больше оружия и сегодня Швеция объявила, что будет предоставлен от нее очередной седьмой пакет военной помощи. Он будет состоять из боеприпасов для артиллерии общей стоимостью почти на 50 млн евро и это не последний пакет, потому что сейчас в Швеции рассматривают наше предложение, чтобы страна передала нашим вооруженным силам самоходные гаубицы Archer - это новейшие и технологичные образцы вооружений и системы RBS-70.

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