Украинское контрнаступление может не достичь Мелитополя, но F-16 будет в Украине до конца года. Акценты мировых СМИ 21 августа

На таких темах акцентируют международные издания на утро 21 августа.

Украинское контрнаступление может не достичь Мелитополя

Такое мнение высказывает The Washington Post. После более чем двух месяцев изнурительных боев на огромной линии фронта украинские войска до сих пор не смогли совершить ни одного значительного прорыва, отмечают в издании. Несмотря на то, что ВСУ наносит россиянам большие потери, "они также понесли значительные потери и оказались в зарослях российских минных полей, окопов и других фортификационных сооружений". Успехи украинцев WP называет "незначительными".

"Американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что украинское контрнаступление не достигнет по крайней мере одной из своих ключевых целей – освобождения ключевого юго-восточного города Мелитополя", – пишет The Washington Post.

Если так случится, тогда Киеву не удастся достичь главной цели – разорвать сухопутный мост России в Крым во время наступления этого года.

Мелитополь, через который проходят две ключевые автомагистрали и железнодорожная линия, считается воротами в Крым. Крыма", – подчеркивает издание.

Кроме того, медиа сгущает и краски вокруг оценки перспектив контрнаступления Западом. Мол, на публике западные политики и дипломаты повторяют, что их правительства будут поддерживать Украину в ее защите столько, сколько потребуется. В частных разговорах разговоры более мрачные и скептические, многие чиновники угрюмо оценивают перспективы Украины изгнать российских захватчиков.

"Американские чиновники и их европейские коллеги становятся все более осторожными по поводу того, чего, как они надеются, может достичь контрнаступление Украины", – отмечает WP.

Здесь издание также упоминает о недавних заявлениях, звучавших со стороны представителей НАТО, однако впоследствии были опровергнуты. WP считает, что Столтенберг "был вынужден отступить от высказываний своего подчиненного".

"Но уступки со стороны Украины, похоже, есть чем-то, на что многие в западных странах готовы пойти. Роль США в поддержке Украины, вероятно, станет более поляризационной внутри страны, поскольку война затягивается и приближаются выборы 2024 года. Некоторые опросы показывают, что большинство американских избирателей, особенно республиканцев, скептически относятся к дополнительной помощи Киеву", – ведет WP противоречивую для Украины линию.

Здесь WP цитирует так называемую "темную лошадку", чье мнение возникло недавно в одном из интервью американским изданием – Вивека Рамасвами:

"Я бы заморозил нынешние линии контроля, и это оставило бы часть Донбасса под контролем России, – заявляет он. – Я бы также взял на себя обязательство, что НАТО не примет Украину в НАТО".

Вместе с тем, издание представляет и мнение, что статус-кво части украинских территорий – это не прекращение войны, а лишь временный перерыв.

"Перемирие, основанное на замораживании статус-кво в виде продолжения российской оккупации Крыма и Донбасса, вознаградило бы агрессию Путина и лишь приостановило бы боевые действия", – цитируют в WP эссе научной сотрудницы Брукингса Констанце Штельценмюллер.

Полная дипломатическая победа может помочь компенсировать отсутствие полной военной победы, отмечает WP в итоге.

Фото: GeneralStaff.ua

F-16 будут в Украине до конца года

Несмотря на ряд специфических прогнозов по украинскому контрнаступлению, F-16 наконец-то отправятся в Украину, говорят в CNN.

"Мы планируем предоставить истребители ближе к новому году, около шести из них. Затем 8 в следующем году, а затем еще пять", – отмечает премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Украинский президент назвал это решение историческим и самым важным на сегодняшний день. Стоит отметить, что условиями передачи являются обучение украинского персонала, создание инфраструктуры и логистики, а также получение необходимого разрешения. Так что, вероятно, пройдут месяцы, прежде чем Украина сможет использовать эти самолеты. Поскольку, по словам американского чиновника, обучение продлится минимум шесть месяцев, и США обязались одобрить передачу истребителей для Украины, как только она завершится.

Как стало известно предварительно, самолеты обещают также Нидерланды, пишет Politico, страна подтвердила решение после того, как на прошлой неделе администрация Байдена дала окончательное одобрение поставке голландских и датских F-16 в Украину, как только завершится подготовка пилотов.

"Сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания берут на себя обязательства по передаче самолетов F-16 Украине и украинским ВВС, включая сотрудничество с Соединенными Штатами и другими партнерами, как только будут выполнены условия для такой передачи", - сказал премьер. ер-министр Нидерландов Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Зеленским на военной авиабазе в Эйндховене.

По мнению Politico, такое решение США знаменует собой резкий поворот в позиции администрации Байдена, которая в последний год отказывалась одобрять какую-либо передачу самолетов или проведение тренировок из-за опасений, что это может привести к эскалации напряженности в отношениях с Россией.

"Это изменение свидетельствует о том, что Вашингтон снова ощущает необходимость как можно быстрее доставить истребители на поле боя на фоне роста беспокойства по поводу перспектив медленного контрнаступления Киева", – подчеркивает медиа.

Фото: gettyimages