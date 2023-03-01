Украинское командование не принимало решение отводить войска от Бахмута, – Череватый
Украинское командование не принимало решение отводить войска от Бахмута Донецкой области, но может это сделать для спасения жизней личного состава
Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал в комментарии CNN .
По его словам, военное командование не станет удерживать населенные пункты ценой колоссальных потерь человеческого ресурса.
"Если мы видим, что угроза нашему личному составу и нашей оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию, мы это делаем (отводим войска), но делаем это организованно, без паники", - сказал Череватый.
В то же время он подчеркнул, что в настоящее время решения покинуть Бахмут нет.
"Только командование видит, насколько такая необходимость есть в этой ситуации. А затем на заседании Штаба принимается соответствующее решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет", - сказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.
- Днем 25 января представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об отводе украинских войск от Соледара Донецкой области.
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