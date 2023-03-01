Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал в комментарии CNN .

По его словам, военное командование не станет удерживать населенные пункты ценой колоссальных потерь человеческого ресурса.

"Если мы видим, что угроза нашему личному составу и нашей оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию, мы это делаем (отводим войска), но делаем это организованно, без паники", - сказал Череватый.

В то же время он подчеркнул, что в настоящее время решения покинуть Бахмут нет.

"Только командование видит, насколько такая необходимость есть в этой ситуации. А затем на заседании Штаба принимается соответствующее решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет", - сказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.