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Украинское кино возвращается: главные премьеры весны

Ярослава Наумова
3 апреля, 2023 понедельник
15:11
Статьи

Отложенные из-за полномасштабного вторжения релизы уже заждались встречи со зрителем: после вынужденной паузы украинское кино возвращается в кинотеатры

Анонсы с конкретными датами проката и начавшиеся промокампании фильмов обнулились 24.02.2022. Уже отснятые фильмы отдалились от украинского зрителя во времени и пространстве: многие успешно проехали по международным кинофестивалям, оставаясь недоступными для просмотра в Украине. С осени киножизнь активизировалась, впрочем, кинопрокат "Я работаю на кладбище", "Максим Оса", "Клондайк", "Коза Ностра" и других совпал по времени с ударами по объектам энергетики и длительными отключениями света. Этот год, начавшись с выхода "Щедрика" (5 января) и "Мирный 21" Ахтема Сейтаблаева (22 февраля), демонстрирует настоящее оживление весной. С 23 марта в кинотеатрах Украины "Памфир" – криминальная драма Дмитрия Сухолиткого-Собчука, уже получившая множество одобрительных отзывов. Продолжаются показы документальных лент "Жизнь на границе" и "Дом из заноз". Анимация "Мавка" уже успела отобрать всеукраинский рекорд кассовых сборов у комедии "Квартал 95". В апреле же зрителей ждет встреча сразу с тремя новыми художественными картинами made in Ukraine: военной драмой, трагикомедией и мистическим триллером.

"Видение бабочки"

В кинотеатрах с 6 апреля

Українське кіно

Полнометражный дебют Максима Наконечного в прошлом году фильм был представлен в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, а недавно состоялись его специальные показы в Гааге.

О чем: Главная героиня военной драмы – аэроразведчица с позывными "Бабочка" (в ее роли актриса Рита Бурковская) возвращается из плена. Ее ждут родные, друзья, собратья и любимый, но восстановить былую жизнь оказывается не таким простым делом.

Почему стоит посмотреть: "Видение бабочки" признали лучшим украинским фильмом Одесского кинофестиваля (в январе он состоялся в рамках Варшавского кинофестиваля). Сосценаристом стала Ирина Цилык (ранее ее документальный фильм "Земля голубая как апельсин" получил самую высокую награду Sundance Film Festival). В актерском амплуа можно увидеть сценаристку Наталью Ворожбит ("Киборги", "Плохие дороги") и волонтера и офицера Мирослава Гая. Также к съемке привлекли реальных врачей, военных, в том числе бывших пленников.

"Люксембург, Люксембург"

В кинотеатрах с 13 апреля

Международная премьера фильма состоялась на 79-м Венецианском международном кинофестивале в программе "Горизонты". Официальному выходу в кинотеатры предшествует показ в пгт Близнецы Харьковской области, родном поселке исполнителей главных ролей - Амила и Рамила Насиров из группы "Курган и Agregat".

О чем: Братья-близнецы узнают, что их давно пропавший отец заболел в Люксембурге и отправляются в путешествие, чтобы увидеть его в последний раз. Но будет ли человек, которого они там встретят, таким же дурным папой, каким они его помнят?

Почему стоит посмотреть: Это второй полнометражный фильм режиссера и сценариста Антонио Лукича. Его дебютный "Мои мысли тихие" имел чрезвычайный успех и отметился рядом премий, среди которых сразу несколько статуэток "Золотая юла". "Люксембург, Люксембург" посвящен не только поискам утраченного отца и размышлениям о вечном, но и всем-всем маленьким людям. Маленьким, но способным делать великие дела. Я убежден, что в каждом из нас живет такой маленький человек, который каждый день преодолевает огромные препятствия. Поэтому мы хотим показать фильм в Украине впервые именно в маленьком городке, где при любых других обстоятельствах у людей нет доступа к кинотеатру. Этим также стремимся немного привлечь внимание к тому, что украинское кино не должно исчезать с карты интересов людей и терять связь с аудиторией”, – уверен режиссер фильма Антонио Лукич.

"Эгрегор"

С 20 апреля в кинотеатрах

Українське кіно

В производстве мистического триллера объединились Украина, Польша и США. В фильмографии режиссера Стаса Капралова – триллер "Пик страха" с украино-голливудской актрисой Иванной Сахно.

Нью-йоркский детектив Артур Вайс получил зашифрованное послание и авиабилет в Киев от профессора, с которым долго не общался. Впоследствии выясняется, что профессор совершил самоубийство, а на его дочь охотятся неизвестные. Детектив должен спасти мир от катастрофы и встретиться лицом к лицу с величайшим секретом собственной жизни.

Почему стоит посмотреть: Символично, что Украина в фильме – барьер и защита всего цивилизованного мира. В одной из публикаций "Эгреггор" даже называли "украинским ответом "Коду Да Винчи". Главные события фильма происходят во Львове, а мэр города Андрей Садовый сыграл камео (он по сюжету принимает лидеров двух ветвей православия). Также снимали в Киеве, Варшаве и Нью-Йорке: в актерском составе – американец Омри Роуз ("Непокорение" и "Лига справедливости"), Елена Лавренюк ("Кофе с кардамоном", DZIDZIO Контрабас), Игорь Цишкевич ("Гуцулка Ксеня", "Я работаю на кладбище"). "), а также известные польские актеры Даниель Ольбрихский и Анджей Зелинский. В команде "Эгрегора" работали актер Паши Ли и специалист по пиротехнике Александр Суворов: из-за войны они не дожили до премьеры, впрочем, их памяти есть посвящение.

В этом году украинцы могут увидеть еще ряд фильмов, снятых до февраля 2022 года. На лето анонсировали старт проката "Железных бабочек" и "Королей рэпа", на осень - "Я и Феликс". А вот о конкретных датах премьер "Я, Победа и Берлин", "Довбуш", "Отблеск", "Ля Палисиада", "Демоны" и других прокатчики пока не сообщают.

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