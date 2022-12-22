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OPINION

Украинское хюге

22 декабря, 2022 четверг
12:09
Мнение Константин Москалец

Украинское хюге – это смерть врагам, вечная погибель, из которой им уже никогда не выбраться. Быть собой, любить своих, ненавидеть и наказывать врагов – вот что такое украинское хюге

Это моя последняя колонка для "Эспрессо", вскоре придут Новый Год и Рождество, нынешние дни полны подведением итогов и предпраздничными хлопотами. Поздравляя своих дорогих читателей с праздниками, хотел бы рассказать им посреди этой тревожной зимы что-то теплое и спокойное. В условиях неуютного военного времени, постоянной угрозы с неба, длительных отключений электричества, когда мы все остаемся наедине с тьмой, холодом, отсутствием интернета и других многочисленных благ цивилизации, мне хотелось бы поговорить о датском слове "хюге", которое, среди прочего, означает уют и благополучие, мирное небо, из которого не падают российские крылатые ракеты и иранские дроны, ощущение умиротворения, дома и безопасности. Кроме того, мне очень нравится, что по одной из этимологических версий слово "хюге" происходит от "hugge", объятия.

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Что такое украинское хюге сегодня? Это, прежде всего, самодельные свечи, которые научилась делать моя жена. Стройный, как гвоздь, огонек разгоняет окружающий мрак, и я вижу улыбку на устах любимой.

Что же такое хюге в условиях войны? Что такое украинское хюге сегодня?

Это, прежде всего, самодельные свечи, которые научилась делать моя жена. Стройный, как гвоздь, огонек разгоняет окружающий мрак, и я вижу улыбку на устах любимой.

Хюге – это термобелье и фонарики, это верные поставщики тока, которые нам передали дорогие друзья из Польши.

Украинское хюге сегодня – это пледы. А еще коцы, одеяла, балаклавы и капюшоны на голове, и три комплекта того же термобелья на себе, когда укладываешься спать.

А еще коты, наши кошки, как же без кошек! Эта их непрерывная борьба за место на наших коленях и в наших кроватях, это их гипнотическое мурлыканье, навевающее сладкую, как "Пьяная вишня", нирвану, и какие только хочешь мечты! Кошки – это настоящее сокровище в семье, пушистое золото и царапающие бриллианты. С ними не страшна злейшая зима, потому что кошки – генераторы хюге, а также его инверторы, трансформаторы, медиаторы и интерпретаторы.

В этом году "Пьяную вишню" почти наощупь впервые приготовила моя жена, и она получилась у нее непревзойденной. "Пьяная вишня" – это вкус непрерывности, живая традиция, улыбающийся взгляд моей сестренки, которой я действительно больше никогда не увижу, по крайней мере здесь, на земле

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Это тоже мой любимый торт "Пьяная вишня". Долгие годы его пекли моя мама и сестричка Светланка; мама сейчас далеко, Светланка, к сожалению, еще дальше, в непроглядной тьме потустороннего мира. Но в этом году "Пьяную вишню" почти наощупь впервые приготовила моя жена, и она получилась у нее непревзойденной. "Пьяная вишня" – это вкус непрерывности, живая традиция, улыбающийся взгляд моей сестренки, которой я действительно больше никогда не увижу, по крайней мере здесь на земле.

И я думаю, что украинское хюге – это тоже что-то вроде любимого рецепта, то, что можно воспроизвести и передать дальше при любых условиях. Даже в чужой стране. Так, как это сделают миллионы моих землячек, вынужденных покинуть родные дома и уехать за границу. Готовясь к Рождеству там, они обязательно приготовят традиционные двенадцать блюд. И споют колядки.

В последние годы наши детишки изучили множество удивительно красивых старинных колядок, которых я никогда не слышал раньше. Нам, моему поколению, запрещали колядовать, наши учителя с красными повязками стояли возле церкви, не пуская нас туда святить паски, можете себе представить? Вы можете себе представить, что на наши земли снова пришли уроды с автоматами Калашникова, которые вытащили из свалок оплеванные памятники своего идола Ленина, стремясь снова поставить их на площадях наших городов? Желая, чтобы наши дети снова пели на их языке; и пели омерзительные пропагандистские куплеты, написанные советскими графоманами, а не составленные нашими дедами-прадедами святые, без преувеличения, колядки и щедривки?

Я вообще-то не сторонник войны, но скажу по секрету, что нет лучшего зрелища, чем ряды их сожженной военной техники вдоль трассы, по которой возвращаешься домой. Украинское хюге – жаркое, проклятая московская сволочь, и ты в этом убедишься еще не раз

Я вообще-то не сторонник войны, но скажу по секрету, что нет лучшего зрелища, чем ряды их сожженной военной техники вдоль трассы, по которой возвращаешься домой. Украинское хюге – жаркое, проклятая московское сволочь, и ты в этом убедишься еще не раз. Клопу Путину и его приспешникам вечность за вечностью придется гореть, не сгорая в адском пламени, никогда, никакими символическими и материальными репарациями они не в состоянии рассчитаться с Украиной. За убитых и изнасилованных детей. За разрушенные наши города и мосты. За заминированные поля. За тысячи наших павших воинов, сыновей и дочерей, которые не сядут к рождественскому столу, не споют о пастушках с ягненком, которые падают на колени, восхваляя Царя Бога, ни о Довбуше молоденьком, ни о необачном Сагайдачном...

Украинское хюге – это смерть врагам, вечная погибель, из которой им уже никогда не выбраться. Быть собой, любить своих, ненавидеть и наказывать врагов – вот что такое украинское хюге

Посреди мрака, спущенного на наши города и деревни русским Мордором, я желаю своим землякам света и тепла. Украинское хюге – это смерть врагам, вечная погибель, из которой им уже никогда не выбраться. Быть собой, любить своих, ненавидеть и наказывать врагов – вот что такое украинское хюге.

Когда наступит праздничная ночь и мы зажжем наши самодельные свечи, пусть нашим самым главным тостом будет тост за победу над исконным русским врагом.

А дальше о том, что нам – быть, дорогие земляки! Быть светло и тепло, быть свободно и улыбчиво.

Будем!

Специально для Эспрессо

Об авторе. Константин Москалец, писатель

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