Украинское КБ работало с правительством России относительно объектов в оккупированном Крыму, - СБУ

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .

Злоумышленники модернизировали объекты энергетической инфраструктуры полуострова.

Данное КБ получало значительные контракты от правительства РФ. Стоимость только одного из них составила около 260 млн рублей ($ 3,5 млн).

Среди их проектов - выполнение конструкторских работ на объектах АО "КрымТЭЦ": "Симферопольского ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей".

Злоумышленники создали несколько компаний в РФ. Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах; от их имени заключались сделки.

В ходе обысков изъято:

техническую документацию по проведению работ на предприятиях, расположенных на ТОТ АР Крым;

платежные карточки российских банков;

печати образованных на территории РФ аффилированных компаний.

СБУ открыло дело по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Планируется сообщение о подозрении.

Продолжаются следственные действия по установлению и наказания всех причастных.

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