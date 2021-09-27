Украинское КБ работало с правительством России относительно объектов в оккупированном Крыму, - СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила конструкторское бюро в Днепре, которое сотрудничало с оккупационными властями Крыма
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .
Злоумышленники модернизировали объекты энергетической инфраструктуры полуострова.
Данное КБ получало значительные контракты от правительства РФ. Стоимость только одного из них составила около 260 млн рублей ($ 3,5 млн).
Среди их проектов - выполнение конструкторских работ на объектах АО "КрымТЭЦ": "Симферопольского ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей".
Злоумышленники создали несколько компаний в РФ. Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах; от их имени заключались сделки.
В ходе обысков изъято:
- техническую документацию по проведению работ на предприятиях, расположенных на ТОТ АР Крым;
- платежные карточки российских банков;
- печати образованных на территории РФ аффилированных компаний.
СБУ открыло дело по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
Планируется сообщение о подозрении.
Продолжаются следственные действия по установлению и наказания всех причастных.
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