О подарке рассказала гендиректор издательства Vivat Юлия Орлова.

"Не отпускает меня история с пикетом Дарины Вдовенко в Харькове. Потому что это о смелости иметь позицию и защищать ее. На этой неделе таки нашла Дарину, позвонила ей, чтобы поблагодарить и выразить восхищение ее поступком", - написала гендиректор.

Дарина Вдовенко мечтает стать дизайнером и создавать обложки для книг. В настоящее время она сдает творческие вступительные экзамены в Харьковскую государственную академию дизайна и искусств.

"В знак поддержки и моего личного восхищения Vivat подарил Дарине сертификат на приобретение нужных ей для обучения книг", - написала Орлова.

"Поддерживаю и горжусь! Такая молодежь формирует общество будущего нашей страны!" – добавила она.

25 июня Лобода устроила импровизированный концерт в Харькове. На выступление пришла 16-летняя Дарина Вдовенко с плакатом с надписью "Харьков без Лободы". Певица принялась унижать девушку и говорить, что она стоит здесь за деньги. А после возмущения украинцев заявила, что уважает позицию Дарины, которая с такой акцией "идет против течения".

27 июня Лобода извинилась перед активисткой и заявила, что больше не считает ее акцию проплаченной.

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