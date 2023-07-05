Украинское издательство сделало подарок девушке, которая пришла на концерт с плакатом "Харьков без Лободы"
Харьковское издательство Vivat подарило сертификат на приобретение книг юной активистке Дарине Вдовенко, протестовавшей на концерте певицы Светланы Лободы
О подарке рассказала гендиректор издательства Vivat Юлия Орлова.
"Не отпускает меня история с пикетом Дарины Вдовенко в Харькове. Потому что это о смелости иметь позицию и защищать ее. На этой неделе таки нашла Дарину, позвонила ей, чтобы поблагодарить и выразить восхищение ее поступком", - написала гендиректор.
Дарина Вдовенко мечтает стать дизайнером и создавать обложки для книг. В настоящее время она сдает творческие вступительные экзамены в Харьковскую государственную академию дизайна и искусств.
"В знак поддержки и моего личного восхищения Vivat подарил Дарине сертификат на приобретение нужных ей для обучения книг", - написала Орлова.
"Поддерживаю и горжусь! Такая молодежь формирует общество будущего нашей страны!" – добавила она.
- 25 июня Лобода устроила импровизированный концерт в Харькове. На выступление пришла 16-летняя Дарина Вдовенко с плакатом с надписью "Харьков без Лободы". Певица принялась унижать девушку и говорить, что она стоит здесь за деньги. А после возмущения украинцев заявила, что уважает позицию Дарины, которая с такой акцией "идет против течения".
- 27 июня Лобода извинилась перед активисткой и заявила, что больше не считает ее акцию проплаченной.
Читайте также: Дарина Вдовенко против суперзвезды Lobodы. Как ужиться с этими двумя мирами
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное