Украинское издательство "Лаборатория" отказалось переиздавать книгу Меркель
Издательство не будет переиздавать биографическую книгу экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель
Об этом сообщил основатель и директор издательства Антон Мартынов.
Мартынов отметил, что их книга была одним из первых переводов книги Меркель в Европе.
"Идея издать эту книгу заключалась в том, чтобы показать жизнь и победы сильной и влиятельной женщины. 16 лет на столь высокой должности в первой экономике современной Европы. В книге есть немало интересных моментов из политической и личной жизни госпожи Меркель. В целом интересная книга и хорошо изложенный материал", - написал издатель.
"И до 24 февраля казалось, что ее стратегия как-то работает… Но позиция по НАТО, озвученная повторно уже в условиях полномасштабной войны России против Украины экс-канцлером, для нас абсолютно неприемлема. Поэтому книга закончится на складах и больше ее переизданий не будет", - пояснил Мартынов.
"Но знаете, что важно? Мне написали и спросили о моей позиции, но никто не написал о сожжении книг или подобных идеях зверства. Никто не опустился до этого уровня, понимаете. Среди плюрализма мнений царит человечность!" - подчеркнул основатель и директор издательства "Лаборатория".
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