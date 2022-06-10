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Украинское гражданство нужно заслужить, - Княжицкий о паспортах для россиян-оппозиционеров

10 июня, 2022 пятница
14:12
Общество

Россиянам, выступающим против Путина, можно давать убежище, но не гражданство

Такое мнение высказал народный депутат Украины Николай Княжицкий в эфире программы "Говорит великий Львов".

"Я предполагаю, что могут появиться люди, которые выступят против Путина, будут преследованы, будут последовательно отстаивать территориальную целостность, последовательно их ненавидеть. Мы можем этим людям дать убежище, чтобы их защитить от тех, кто будет атаковать. Чтобы потом им они вернулись назад со своим Путиным воевать. К чему здесь гражданство? Гражданство - это право голосовать, избирать власть, влиять на политику, в том числе и средствами Но гражданство, кроме этого, знание и любовь к языку и культуре, к украинцам, которые должны демонстрироваться и свидетельствует на протяжении многих лет. Меня лично это возмущает, как и все эти идеи - как с Невзоровым, который никакого отношения к Украине не имеет, и с Освянниковой, которая рассказывает, что она Ткачук", - сказал Княжицкий.

Он привел пример европейских стран или Израиля, где для получения паспорта нужно прожить на территории страны 5 лет и сдать государственные экзамены. А также предложил давать украинские паспорта этническим украинцам, которые вопреки своей воле оказались за границей: "Если бы мы привлекли таких украинцев, которые были вынуждены пробросить Украину, или их родители были вынуждены покинуть наше государство после Второй мировой войны, убегая от преследований. Или если бы мы предоставили гражданство Украины и большую помощь украинцам в Польше, которые были переселены, или украинцам в Румынии, которые были разделены.Да, всех этих людей мы должны затягивать сюда, но тоже на том условии, что они знают язык, историю и хотят действительно помочь Украине ", - подытожил народный депутат.

Николай Княжицкий
украинское гражданство
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