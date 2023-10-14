Украинское государство должно пересмотреть подход к своим гражданам: канадский дипломат Ващук на форуме Via Carpatia
Роман Ващук, канадский дипломат украинского происхождения, отметил, что государство не смеет добавлять еще больше украинцам неуверенности, которую они испытывают из-за войны, а наоборот, должно заботиться о своих гражданах, по крайней мере не препятствовать им
Об этом он сказал во время трансляции панели "Эмиграция и солидарность. Между консервацией древнего и продвижением современного" на форуме Via Carpatia в эфире Еспресо.
"Война сдвинула миллионы людей, но они вынужденно отправились в другие страны. Украина должна стать позитивно-атрактивной (англ. attractive – привлекательный, – ред.). Люди в Украине 30 лет жили по инерции, куда ж они делись бы. А государство не заботилось о том, чтобы людям сделать жизнь легче", - отметил канадский дипломат.
По его словам, государство и дальше будет иметь проблемы, потому что не будет в состоянии профинансировать какие-то невероятные программы.
"Государство могло бы меньше людям палки в колеса вставлять. Одно то, что ухудшает людей, когда речь идет об Украине, - что украинцы не чувствуют себя защищенными. Говорят, что кто-то может чувствовать себя униженным за границей. Я думаю, что вопрос униженности является таким же актуальным и в Украине, что касается правоохранительных или фискальных органов. Уже сама война из-за прилетов и военных событий приносит людям огромную неуверенность. Государство не смеет добавлять этой неуверенности, а должно передумать свою роль и свой подход к собственным гражданам. Государство должно ценить своих граждан, а не пренебрегать ими. А граждане должны чувствовать, что государство о них заботится или по крайней мере им не препятствует", - подчеркнул Роман Ващук.
- 14-15 октября в Ивано-Франковске проходит Шестой международный художественно-интеллектуальный форум Via Carpatia: "Будущее традиции: украинское в глобальном мире". Программа форума
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