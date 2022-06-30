Украинское электричество может заменить российский газ в Европе, - Зеленский

Об этом он сказал во время вечернего обращения.

Сегодня, 30 июня, Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию. По словам президента, это только первый этап, и государство готовится наращивать поставки.

"За счет украинского электричества может быть замещена существенная часть российского газа, потребляемого европейцами. То есть это вопрос не просто экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для всей Европы", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что страна присоединилась к общей энергосистеме ЕС после начала войны.

"Украина делает вещи, которые казались невозможными", – добавил он.

С 4 июня Украина планировала начать поставки электроэнергии в Молдову. Энергоатом заключил экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom.

30 июня премьер Денис Шмигаль сообщил , что Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию, которая является началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС.

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