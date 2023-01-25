Украинское единство является условием нашей победы, - Константин Сигов

Первая книга на французском языке "Quand l'Ukraine se lève" – "Украина выпрямила нас". Это очень важный тезис Василия Стуса. Он сказал, что главная задача человека выпрямиться. Мне кажется, что обложка этой книги, французы очень обратили на нее внимание вообще в мире, – это известная фотография Дмитрия Казацкого, Орест как он их публиковал во время обороны Мариуполя, – отличный фотограф, чрезвычайно талантливый, искренний. Это он сделал автопортрет и в послесловии к этой книге, я назвал послесловие "Кто нам помогает не опустить руки" и я вспоминаю, что Оранта Киевская, жест, когда она держит руки, – это жест Моисея. Он держал руки, чтобы во время битвы его народ побеждал. Когда он уставал и руки опускались, двое его друзей помогали ему держать руки вверх. И очень важно, я не знаю, может, Дмитрий Казацкий не думал об Оранте, о Софии в этот момент, но спонтанно человек поднимает руки, как на этой фотографии для того, чтобы идти на встречу к победе в самом широком смысле: человеческом, экзистенциальном, социальном, политическом, культурном, духовном конце. Эта книга об этом. В начале марта мне позвонила из Парижа журналистка "Figaro" Лаура Монтвиль и она записала первый разговор, напечатала его - большая страница газеты "Figaro", а затем пожелала записать еще пять разговоров.

И когда разговоры собрали весной, я был в Киеве, она в Париже, я думаю, что это, пожалуй, единственная книга, которая соединила таким образом голоса Киев-Париж и создала книгу. Она хорошо знает наш регион, она возглавляла редакцию Figaro в свое время в Вашингтоне, а остальное – в Москве. Она в этом разговоре искренне говорила, что открывает для себя Украину: культуру Украины, историю сопротивления украинского не только в последние восемь лет, не только в 21 веке, а на протяжении веков и 20, и 19. Мне очень важно было рассказать, что это сопротивление сейчас эта отвага, эта сила украинского сопротивления связана с украинской традицией, в том числе Василия Стуса, украинских диссидентов, которых я там вспоминаю: и Иосифа Зисельса, и Мирослава Мариновича. И вспоминаю, в частности, деятельность Могилянки. В Могилянском университете я преподаю больше тридцати лет и для нас очень важно было, что именно на почве Могилянского университета мы создали издательство "Дух и литера" вместе с Леонидом Финбергом. Создали журнал, много изданий. И мне кажется очень важно, что в этом широком Могилянском культурном гуманитарном контексте мы печатаем много переводов со всех мировых языков: от английского, французского до иврита, греческого, японского и так далее. Я объяснил, что эта мировая солидарность, столь необходимая для Украины, она уже укоренена в Киеве, то есть Могилянская среда и издательство "Дух и литера" свидетельствуют сотнями книг о том, насколько глубоко украинская культура сегодня связана с этим миром. Поэтому эта солидарность естественна. И французам очень важно было открыть, что они сейчас помогают своими танками Украине и должны помогать больше, но мы тридцать лет переводили лучших авторов Франции: Поля Рикера – это один из самых известных в мире философов, он приезжал в Могилянку, читал лекции, стал почетным профессором и мы издали пять его книг, Ханни Арендт пять книг мы издали. И эти наши проекты, эти книги они в определенной степени готовили глубокую почву этой солидарности, что мы реально говорим единственным интеллектуальным языком, философским языком. Она у Украины, у Киева единственная со свободным демократическим миром. Об этом первая книга. Она доступна для всех: французов, вообще людей мира. Они, я бы сказал, не требует специфических знаний о славянском или постсоветском пространстве.

Вторая книга, вышедшая уже в этом году. Эта книга вышла в ноябре 22 года. А эта – две недели назад в Париже. Название ее "Мужество Украины" и подзаголовок - вопрос европейцев. Эта книга другая. Это сборник моих статей. Первая статья называется "Письмо из Киева" – это письмо, которое я написал из Киева в начале марта, буквально через несколько дней после 24 февраля. Далее здесь интеллектуальная история Украины от Михаила Драгоманова – девятнадцатый век до двадцать первого века с Мирославом Поповичем, Сергеем Крымским и лучшими преподавателями той же Могилянки, УКУ и так далее. Эпилог книги о Сковороде называется "Альфа и омега: как читать Сковороду во время войны". В частности, я там вспоминаю Артема Димида, который читал философские книги во время его служения на Донбассе, где отдал жизнь за нас. Для меня очень важно, что в этом случае обложка книги – это фотография, которую 22 марта 22 года сделал мой сын Роман. Он активно работал как фиксер и переводчик, так и организатор сотрудничества с западными журналистами, в том числе французскими. На улице Сковороды в начале, если с Контрактовой площади выйти в Могилянку, есть автобусная остановка и след российской пули он заметил на стекле и крупным планом просто мобильным телефоном сделал фотографию. Когда я показал французам, среди десяти предложенных им вариантов они выбрали именно эту. Для меня она очень важна.

Итак, две книги между собой связаны. Они очень разные по жанру и может, на первый взгляд, по форме, но подзаголовок у них тоже связан. Здесь, где "Украина выпрямила нас", – "Рождение новой Европы". Я уверен, что Украина помогает родиться новой Европе прямо здесь в Киеве, Украине и в самом широком смысле в Европе. А тут реально вопрос, каким образом мужество украинцев, украинок и, конечно, военных и волонтеров, всех, кто тем или иным способом помогает отвоевать нашу свободу и достоинство, как и каким образом мы формулируем смыслы для Европы, для нашего континента и для мира. Я очень надеюсь, что эти две книги помогают в очень важном деле. К Украине огромное внимание: все лучшие телеканалы мира каждый день что-то говорят об Украине. Мы знаем, что внимание – это удивительно драгоценный ресурс. Мы говорим, что у современного человека не хватает времени, денег, а еще больше внимания. Сейчас внимание есть к Украине. Очень важно конвертировать внимание в знание Украины. Для того чтобы когда изменится внимание, мы победим, будет мирное время и внимание уйдет в другие драматические регионы мира. Очень важно, чтобы это внимание, которое сейчас есть, чтобы его трансформировать в знания. То есть, чтобы было укоренившееся дерево, знание Украины: культуры, языка, истории, субъектности, личного голоса. Кстати, в обеих книгах я говорю об этом музыкальном голосе Украины. Здесь, в Софии, недавно был концерт Валентина Сильвестрова. Мы в издательстве "Дух и литера" вместе с Леонидом Финбергом издали две книги Валентина Сильвестрова и это, пожалуй, один из самых мощных голосов сегодня Украины в мире, который слышат без переводов, его симфонии, хоровые композиции. И сегодня мы услышали Викторию Полевую. Эти псалмы, звучащие в Софии, я думаю, что это правдивый, очень глубокий, сильный голос Украины, который мир должен слышать, полюбить, запомнить. Если вы полюбили и запомнили украинскую песню, как "Щедрик", но у нас больше песен, мне кажется, это незабываемо. И очень надеемся, что в мирное время европейцы будут слушать нашу музыку, читать эти и другие книги лучших украинских авторов. Я с радостью свидетельствую о чрезвычайно талантливых современных украинских авторах и буду и дальше пытаться рассказывать об этом в Париже, Берлине. Должна еще у меня книга на немецком выйти, на английском будет книга. Для нас очень важно сейчас свидетельствовать, чтобы это внимание стало постоянным, большим деревом, которое будет дальше на многие поколения людей привлекать к плодам мудрости Украины. 400 лет Могилянке и современные могилянцы защищают нас на фронте, жизнь отдают за нас, а другие свидетельствуют прямо сейчас в эти дни. Владимир Ярмоленко, Татьяна Огаркова везут машины в Харьков, Херсон, Краматорск. Это единство и солидарность самих украинцев здесь и сейчас, в Украине, чрезвычайно важное свидетельство для всего мира.

Насколько, по вашим наблюдениям, французам не хватает знаний о настоящей Украине, о том, что такое Украина как государство, а не как советская колония или российская?

На самом деле, нехватка огромная. Мы даже не осознавали здесь, в Киеве, насколько сильно глушили и мешали разные факторы и советского наследия, еще Российской империи, сейчас путинской недоимперии, услышать и увидеть голос Киева. И поэтому мне кажется сегодня с удивлением некоторые открывают для себя, что те украинцы, которые так мужественно держат удар, реально побеждают так называемую одну из крупнейших армий мира, что они реально защищают большую культуру, чрезвычайно глубокую, оригинальную со времен Киевской Руси, от тех времен, когда построили и украсили Софию, то есть 11 век – это век раньше, чем Notre Dame de Paris, Собор Парижской Богоматери, и соответственно это тысячелетие развития киевской культуры драматическое, очень насыщенное разными событиями. Оно, я бы сказал и для самих украинцев, честно говоря, связывается в какой-то единственный лейтмотив. Со времен Владимира, Ярослава и до наших времен. Поэтому мне кажется, нам самим очень важно осмыслить это, отойти от ссор внутри Киева, внутри Украины и понять: что мы хотим о себе рассказать, какова наша нарративная идентичность. Когда мы рассказываем "Я родился в таком городе, в такое время, женился, учился" – это и есть моя нарративная идентичность. Украинцам важно понять, какова нарративная идентичность всей Украины, нации, культуры, истории нашей и одновременно полифония голосов Киева, Одессы, Харькова, Львова. Итак, чтобы полифония, которую мы слышим в Софии – Сильвестрова или Полевой, была примером реальной полифонии нашей жизни. И мне кажется, что достаточно услышать 5 минут, как поют псалом, сегодня мы слышали 90 псалом, чтобы понять, что это предложение для нашей жизни сегодня. Хор "Киев" Гобдича, который, кстати, записал уже много дисков замечательной музыки и Сильвестрова, и Полевой, и других композиторов, дает модель, парадигму, пример того, как украинцы могут реально отходить от нашей устаревшей древней какофонии и приходить к гармонии, к Софии собственно.

Вы уже отметили, что во Франции недостаточно знают много об истории Украины. А можем ли мы это изменять, в том числе и благодаря таким книгам, как Вы пишете. Может я еще какие-то методы, которыми мы должны рассказывать свою собственную историю, за что мы боремся, во Франции людям и во всем мире?

Я думаю, важно соединить несколько элементов. Безусловно, необходимы книги. Книгу читают от президента, парламентариев, искусствоведов, преподавателей. Надо, чтобы в Сорбонне на разных факультетах постоянно рассказывали и были курсы углубленного знания Украины. Также важно очень, чтобы музыкальная культура Украины, а она в мире сейчас одной из самых мощных музыкальных стран. И в Европе, и в мире. Дальше у нас очень сильная художественная школа. Очень важно, чтобы в Лувре были представлены шедевры Украины со времен Софии Киевской до современных, живых, замечательных художников и мне кажется, шаги уверены в этом. Новый директор Лувра абсолютно к этому открыт. Она даже открывает сейчас специальное отделение, чтобы там могли представить сокровища. Мне кажется, важно быть активными, важно объединяться, находить плодотворных партнеров. Могу сказать, что за 30 лет деятельности издательства "Дух и литера" подписало десятки, может, даже сотни контрактов с ведущими парижскими издательствами. Мы много с ними работали. Они знают нас, мы их знаем. На этой почве можно строить прочные отношения. Так же и в других областях: кино, театр, музыка во всех измерениях. Конечно, мы понимаем, что сейчас может сложнее показывать сложные экспозиции, но, пожалуйста, музыка может раздаваться в лучших залах Парижа, а это значит и миру потому, что Париж в определенной степени остается культурной столицей Европы и способствует, кстати, тому, чтобы однажды культурной столицей одного года был Харьков, в другой год – Одесса, Киев, Львов. То есть мне кажется, что сейчас беспрецедентно, никогда за всю историю Парижа он не был настолько солидарен с Киевом. Я знаю опять-таки из-за того, что 4 года преподавал там, в 90-е годы. Впервые, можно сказать, такой культурный монстр и мегаполис полностью вернул свое внимание в Киев. Итак, пора воспользоваться: рассказать, заинтересовать, наладить очень стабильные, крепкие контакты для того, чтобы дальше они работали на Украину в течение ближайших десятилетий.

А как рядовые французы относятся к украинцам, как вы считаете?

Знаете, я был удивлен, но и в больших, и в маленьких городках Франции, везде мэрия уважает украинский флаг. Многие французы, начиная прямо со дня 24 февраля 22 года, пришли в мэрию и говорили, что готовы принимать украинцев, принесли вещи. И в народном плане, в таком широком – это просто удивительная солидарность. Мне кажется, что реально французы преодолели тот кризис, который был, как помните, миллион из Сирии был беженцами. И Германия приняла миллион человек. Некоторые страны колебались, но сейчас посмотреть, как гостеприимны Польша, Чехия, большие и маленькие страны Центральной Европы, соответственно Франция. Франция известна не только чемпионом по футболу или единственным ядерным государством Европейского Союза. Франция многое может сделать, но для этого нужна эмпатия, нужно знание, ради кого она будет идти на это. Могу сказать, что у всех рядовых французов за этот год поднялись цены на энергетику, топливо, все. И если они понимают, для чего эти семейные жертвы, для чего они должны прилагать дополнительные усилия, они это сделают. Главное – коммуникировать, объяснять, что мы реально вместе с ними защищаем нашу общую свободу. В таком случае, я думаю, у нас есть все шансы для успеха и для плодотворного труда вместе с ними, и, кстати, для принятия их здесь, в Софии. Они должны открыть для себя Софию Киевскую и Киев.

А если говорить об интеллектуальной или академической среде, остаются ли до сих пор сантименты к русской культуре? Например, к оперным певцам, художникам. Знаете, в Европе есть такие хорошие чувства даже до сих пор, несмотря на войну, которую развязала Россия, хорошие чувства к "хорошим русским" так называемым.

Знаете, это меняется. Я могу привести один из самых ярких примеров. Может величайший славист и русист Франции Жорж Нива – человек, переводивший самые сложные тексты на французский язык: и поэзию, и прозу, уже несколько лет подряд, еще перед этим нашествием масштабной войны, переводит Василия Стуса. Это означает, что самую сложную украинскую поэзию, он выучил украинский язык, к тому же мы с вами понимаем, что язык Василия Стуса – это особый язык, который соединяет полесский словарь, и язык Рильке, Гете, Целана и так далее. То есть, этот самый сложный синтез, украинский синтез, Жорж Нива переводит чрезвычайно изысканный французский язык, поэзию. У нас была честь вместе с Леонидом Финбергом издать книгу биллингвой: половина книги – язык Стуса, его поэзия оригинальна и половина книги – переведена Жоржем Нива. И он публично обратился ко всем славистам Франции и говорит: "Нужно преодолевать эту имперскую парадигму видения Украины в тени империи и открывать для себя глубочайшие источники украинской культуры и языка". Мне кажется, это блестящий пример. Итак, конечно, многие продолжают просто жаловаться, но это скучное дело. Мне кажется, гораздо интереснее создавать положительные прецеденты, когда реально открывают лучшее, что есть в сокровищнице украинской культуры и соответственно это вызывает реальное удивление и восхищение. В ближайшее время в одном из лучших парижских издательств выйдет тоже билингвой издания Стуса.

И относительно Ваших творческих планов: какие, возможно, книги уже пишутся, может уже готовы, которые Вы хотите в ближайшее время издать? И для кого они будут: для украинцев или все же направлены на зарубежную аудиторию?

И то, и другое. Я очень хотел бы сделать на украинском языке эту книгу и, соответственно, мы договорились. И значительная часть уже на украинском существует. Итак, "Украина выпрямила нас. Рождение новой Европы" – это реально тот месседж, которым бы мне хотелось поделиться с украинцами. А остальная книга должна выйти, уже третья на французском, это совсем другая книга, отличная от этих двух. Это скорее философские рефлексии об этой войне. Далее – в Праге должна выйти книга на чешском языке и мне очень важно, что там будут фотографии Александра Гляделова и также будут фотографии Романа Сигова. Немецкую книгу я уже вспомнил и тоже готовлю англоязычный сборник статей. В Columbia University есть издательство "Ibidem". Итак, на этот год много планов. Главное – просто справиться с этим и продолжать мой главный труд, связанный с преподаванием в Киево-Могилянской академии, с трудом в издательстве "Дух и литера", ну и другие некоторые задачи.

И последний вопрос. Многие с Вами поговорили о загранице, о том, как французы к нам относятся. А вот украинцы сейчас в этот сложный период, как вы думаете, смогут ли сохранить единство до конца этой войны и после нее? Как это сделать?

Я считаю, это условие нашей победы. Если мы желаем жить свободными, если мы желаем быть независимыми, может даже в более глубоком смысле, чем это было в предыдущие десятилетия, нам нужно обрести новую форму единства, новую форму общественной нашей парадигмы, платформы новой, услышать реальных ораторов, голоса которых сейчас раздаются мощнее и мощнее. Мне кажется, очень важно, в частности это касается реформ, надо реформировать многие области нашей жизни: правосудие, образование, экономику. Мне кажется, мы видим, как важно реформировать армию. Если бы не состоялась реформа ВСУ, соответственно, что было бы со всеми нами. Итак, реформа – это ключевое слово для нашего единства, общее дело всего общества от востока до запада Украины, от севера до юга – найти новые формы нашего общения. Примером этого может служить отличная деятельность "ПЕН-клуба" украинского. Он объединяет все регионы Украины, маленькие города и большие, он объединяет все разные жанры слова, журналистики, издательского дела с широким миром, который хочет больше знать об Украине. Но знать, конечно, не о наших ссорах, а знать о, скорее, нашей полифонии, о нашей способности петь на разные голоса: и колядки, и более сложные партии.