Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС
Украинско-американская ракета-носитель Антарес вывела на орбиту грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3724 кг полезного груза NASA для Международной космической станции
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
"11 августа в 1:00 01 минуте МСК, из Центра космических полетов на острове Уоллопс (США) состоялся успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес", первая ступень которой изготовлен в Украине", - говорится в сообщении.
Разработчиком основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares выступило КБ "Южное", изготовило ее ПО ЮМЗ совместно с украинскими предприятиями.
Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский отметил, что с 2013 года ракета "Антарес" осуществила уже 15 стартов, 14 из них - успешные.
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