"Украинский зеленые хотели бы загнать в еще уже гетто": соцсети об инициативе Данилова перевести алфавит на латиницу
В соцсетях обсуждают заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о возможном переходе с кириллической азбуки на латиницу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Нардеп Владимир Вятрович дал агрументацию, почему не стоит переходить на латиницу.
"Изменение письма может сыграть роль по усилению русификации. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них. Более того, такое изменение может спровоцировать движение в противоположном направлении", - написал он.
Клирик ПЦУ Евстратий Зоря считает, что Украина не отдавать свое наследство. Председатель правления Информационного центра "Майдан Мониторинг" Наталья Зубарь считает, что нормальная транслитерация украинских слов латиницей нужна.
Издатель Антон Санченко задается вопросом от чего власть может отвлекать такими заявлениями.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина для защиты от России надо перейти на латиницу.
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