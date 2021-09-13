"Украинский зеленые хотели бы загнать в еще уже гетто": соцсети об инициативе Данилова перевести алфавит на латиницу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Нардеп Владимир Вятрович дал агрументацию, почему не стоит переходить на латиницу.



"Изменение письма может сыграть роль по усилению русификации. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них. Более того, такое изменение может спровоцировать движение в противоположном направлении", - написал он.





"Латиница - это чтобы русскоязычные и не думали читать украинские книги и новостные порталы, а не переключали язык на украинском на сайтах. Украинский зеленые хотели бы загнать в еще уже гетто", - написала пользовательница Оксана Собко. "Латиница - это чтобы русскоязычные и не думали читать украинские книги и новостные порталы, а не переключали язык на украинском на сайтах. Украинский зеленые хотели бы загнать в еще уже гетто", - написала пользовательница Оксана Собко.





"Латиница не сделает украинский язык понятнее полякам, немцам, англичанам или итальянцам, как и не сделает их язык более доступным для украинцев", - написал экс-член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Ведущий Украинского радио Сергей Стуканов считает, что переход на латиницу станет сверхмощным тормозом на пути украинизации и сделает неграмотными миллионы носителей языка.



Адвокат Александр Данилюк заявил, что начинать нужно с другой. "Латиница не сделает украинский язык понятнее полякам, немцам, англичанам или итальянцам, как и не сделает их язык более доступным для украинцев", - написал экс-член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.Ведущий Украинского радио Сергей Стуканов считает, что переход на латиницу станет сверхмощным тормозом на пути украинизации и сделает неграмотными миллионы носителей языка.Адвокат Александр Данилюк заявил, что начинать нужно с другой.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина для защиты от России надо перейти на латиницу.

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Клирик ПЦУ Евстратий Зоря считает, что Украина не отдавать свое наследство.Председатель правления Информационного центра "Майдан Мониторинг" Наталья Зубарь считает, что нормальная транслитерация украинских слов латиницей нужна.Издатель Антон Санченко задается вопросом от чего власть может отвлекать такими заявлениями.