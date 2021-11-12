Украинский закон об олигархах является политическим указанием использовать его против политических оппонентов, - депутат Европарламента фон Крамон
Закон об олигархах является явным политическим указанием использовать его против политических оппонентов президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа"
Об этом депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила в интервью НВ.
"Олигархи вроде Коломойского очень сильны. И этот забавный закон, за который недавно проголосовали, бесполезен (...) Этот закон для меня является явным политическим указанием использовать его против политических оппонентов. Надеюсь, Зеленский и его партия, правительство докажут обратное. Но когда я вижу, как Зеленский полагается на СМИ Коломойского и как люди в парламенте получают конверты с деньгами... Кто им платит? Коломойский, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук? Если они хотят это изменить, они должны платить своим коллегам в Раде лучше и официально. Дать им достойную зарплату, а не держать их на зарплате олигархов, но в законе об этом ничего не написано.
Вам нужно лучше платить сотрудникам в органах власти, министерствах, в Раде, тогда у вас будут независимые органы. Сейчас все в руках олигархов", - отметила евродепутат. Источник: https://censor.net/ru/n3299123
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