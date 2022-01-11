Украинский загранпаспорт занял 35 место в мировом рейтинге Henley & Partners

Об этом свидетельствуют данные на сайте Henley & Partners.

Первое место разделили паспорта двух стран – Японии и Сингапура, им доступны 192 безвизовых направления. На втором месте Германия и Южная Корея, которым доступно без визы 190 направлений.

Третье место заняли Финляндия, Италия, Люксембург и Испания, граждане с этими паспортами могут без визы въезжать в 189 стран мира.

Украина заняла в этом году 35 место и разделила его с Парагваем. Путешествовать по такому паспорту без визы можно в 141 страну. На этом месте украинский загранпаспорт находится с апреля 2021 года.





В то же время, украинский паспорт обошел российский на 11 позиций: РФ заняла 46 место в рейтинге.



В пятерку худших документов вошли паспорта Афганистана (26 безвизовых направлений), Ирака (28), Сирии (29), Пакистана (31) и Йемена (33).

В компании отмечают, что с момента создания индекса 17 лет назад зафиксировали наибольший разрыв между странами в возможностях безвизовых путешествий. У первых в рейтинге Японии и Сингапура на 166 безвизовых направлений больше, чем у последнего в индексе Афганистана.



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