Украинский загранпаспорт занял 35 место в мировом рейтинге Henley & Partners
Во вторник, 11 января, лондонская консалтинговая компания по вопросам гражданства и проживания Henley & Partners опубликовала индекс паспортов мира, согласно которому загранпаспорт Украины занял 35 место
Об этом свидетельствуют данные на сайте Henley & Partners.
Первое место разделили паспорта двух стран – Японии и Сингапура, им доступны 192 безвизовых направления. На втором месте Германия и Южная Корея, которым доступно без визы 190 направлений.
Третье место заняли Финляндия, Италия, Люксембург и Испания, граждане с этими паспортами могут без визы въезжать в 189 стран мира.
Украина заняла в этом году 35 место и разделила его с Парагваем. Путешествовать по такому паспорту без визы можно в 141 страну. На этом месте украинский загранпаспорт находится с апреля 2021 года.
В то же время, украинский паспорт обошел российский на 11 позиций: РФ заняла 46 место в рейтинге.
В пятерку худших документов вошли паспорта Афганистана (26 безвизовых направлений), Ирака (28), Сирии (29), Пакистана (31) и Йемена (33).
В компании отмечают, что с момента создания индекса 17 лет назад зафиксировали наибольший разрыв между странами в возможностях безвизовых путешествий. У первых в рейтинге Японии и Сингапура на 166 безвизовых направлений больше, чем у последнего в индексе Афганистана.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.45
Покупка 27.45Продажа 27.71
-
EUR
Покупка 30.97Продажа 31.41
- Актуальное
- Важное