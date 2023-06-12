Об этом говорится в сообщении на странице проекта в Facebook .

"Мы получили Награду за достижения (Achievements Awards) за серию "История украинской фантастики"", – сказано на странице проекта.

Также писательница и автор фэнтезийных романов Наталья Матолинец получила Chrysalis Awards ("Поощрительную награду").

"В этом списке победителей мое имя. Chrysalis – награда от Eurocon за яркий дебют. И здесь должно быть много слов и благодарностей, потому что поддержка – большая часть этого пути", – рассказала Матолинец на своей странице в Facebook.

Награды Европейского общества научной фантастики каждый год вручают на фестивале научной фантастики "Еврокон". В этом году он прошел в городе Уппсала (Швеция).

Проект "Фантастические talks" создали пять украинских писательниц: Ирина Грабовская, Светлана Тараторина, Наталья Матолинец, Дарья Пискозуб и Наталья Довгопол. Они создают видео на YouTube, где обсуждают литературу в жанре фантастики и дискутируют с мировыми писателями.

В 2021 году награду Chrysalis Award 2021 получил писатель, издатель и военнослужащий Влад Сорд.