Украинский YouTube-проект "Фантастические talks" получил награду на фестивале "Еврокон" в Швеции
Украинский YouTube-проект "Фантастические talks" получил награду Европейского общества научной фантастики (ESFS), организовавшего фестиваль "Еврокон"
Об этом говорится в сообщении на странице проекта в Facebook .
"Мы получили Награду за достижения (Achievements Awards) за серию "История украинской фантастики"", – сказано на странице проекта.
Также писательница и автор фэнтезийных романов Наталья Матолинец получила Chrysalis Awards ("Поощрительную награду").
"В этом списке победителей мое имя. Chrysalis – награда от Eurocon за яркий дебют. И здесь должно быть много слов и благодарностей, потому что поддержка – большая часть этого пути", – рассказала Матолинец на своей странице в Facebook.
Награды Европейского общества научной фантастики каждый год вручают на фестивале научной фантастики "Еврокон". В этом году он прошел в городе Уппсала (Швеция).
Проект "Фантастические talks" создали пять украинских писательниц: Ирина Грабовская, Светлана Тараторина, Наталья Матолинец, Дарья Пискозуб и Наталья Довгопол. Они создают видео на YouTube, где обсуждают литературу в жанре фантастики и дискутируют с мировыми писателями.
В 2021 году награду Chrysalis Award 2021 получил писатель, издатель и военнослужащий Влад Сорд.
- Популярная американская писательница, автор "Есть, молиться, любить" и "Город девушек" отменила публикацию книги , события которой разворачиваются в России, в знак солидарности с украинцами.
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