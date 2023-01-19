Украинский язык включат в экзамены в польских школах
Выпускники средних школ в Польше будут сдавать экзамен по украинскому языку, нововведение должно впервые появиться в 2026 году
Об этом сообщает издание Onet Wiadomosci со ссылкой на изменения в программу аттестации учащихся, готовящихся в Министерстве образования и науки Польши.
"Широкий приток граждан Украины в Польшу в связи с военными действиями на территории этой страны может повлиять на повышение интереса поляков к этой стране, ее языку и культуре", – объясняют в Минобразования Польши.
Известно, что в Польше выпускные экзамены в средних школах являются и вступительными в высшие учебные заведения.
Сейчас польские абитуриенты на итоговой аттестации в обязательном порядке выбирают один из языков: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и русский, украинский язык могут ввести в список иностранных языков по выбору уже с 2026 года.
Решение о включении украинского языка в экзамены в средней школе должны выдать во второй половине 2023 года.
Сейчас в Польше экзамен по украинскому языку обязательно сдает только молодежь, для которой он родной. По данным Центральной экзаменационной комиссии (ЦЭК), в 2022 году таких кандидатов было 59 в пяти вузах.
- 28 декабря заместитель руководителя Польского фонда развития Бартош Марчук заявил, что в Польше на конец декабря осталось 950 тысяч украинских беженцев против 1,4 млн, которые имели номер PESEL летом.
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