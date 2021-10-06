Украинский язык признали официальным в бразильском муниципалитете

Об этом сообщил Всемирный конгресс украинцев в Facebook.

Законопроект поддержали все присутствующие депутаты на заседании.

"Муниципалитет Прудентополис установил дружеские отношения с Тернопольской областью, откуда приехала в Бразилию большинство украинских иммигрантов. Новый закон откроет новые возможности для обмена специалистов, обучения молодежи на университетском уровне в Украине или же с помощью электронных средств, дистанционно", - говорится в сообщении.

