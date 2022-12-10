Украинский язык оказался среди самых популярных для изучения в мире, - Duolingo
После того, как Россия вторглась в Украину в феврале, более 1,3 миллиона человек во всем мире начали учить украинский язык в знак солидарности
Об этом говорится на портале платформы для изучения языков Duolingo.
"Наибольшей тенденцией в 2022 году стал глобальный всплеск количества людей, которые изучают украинский язык", - рассказали в отчете платформы.
Отмечается, что заинтересованность в изучении украинского языка и употреблении украинского в кризисных ситуациях выросла в недели после начала войны, достигнув пика в конце марта и оставаясь стабильной до конца 2022 года.
При этом украинский начал приобретать популярность в том числе в странах, далеких от зоны конфликта. Среди них – Аргентина, Япония и Вьетнам. Также украинский язык приобрел популярность среди соседей Украины.
"В странах, принявших наибольшее количество украинских беженцев, наблюдался значительный рост: за шесть месяцев после вторжения количество людей, изучающих украинский язык, выросло на 1651% по сравнению с прошлым годом в Германии, на 1615% в Польше и на 1515% в Чехии", - отметили в Duolingo.
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По данным сервиса, наибольший рост интереса к украинскому языку в 2022 году зафиксирован в Ирландии (2229%), Германии (1651%), Польше (1615%), Нидерландах (1590%) и Чехии (1513%).
Приверженность немцев в поддержке украинцев подняла украинский язык с 36-го места среди самых популярных языков для изучения в Германии в 2021 году (среди 40 языков, доступных на Duolingo в 2021 году) на 15-е место в 2022-м.
Также заметен рост популярности языка в Великобритании: украинский поднялся на 20 позиций в рейтинге самых популярных языков - с 37-го в 2021 году до 17-го в 2022 году. Обучающиеся в США также обратились к украинскому языку по целому ряду личных и политических причин - в США украинский поднялся с 36-го места в языковом рейтинге в 2021 году до 22-го в 2022 году.
- Ранее сообщалось, что в 2022 году уполномоченный по защите государственного языка получил 2177 обращений по поводу нарушения языкового законодательства.
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