Об этом сообщили в Минцифре.

"Теперь мы можем переводить законодательные акты ЕС с английского на украинский. Это поможет быстрее их анализировать и имплементировать. И наоборот – украинское законодательство теперь может быть переведено на языки стран ЕС", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что это важный стратегический шаг для Украины, который будет способствовать переговорам по членству в Евросоюзе. Все официальные языки ЕС уже в eTranslation, теперь среди них также есть украинский.

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Что такое eTranslation

eTranslation – это сервис нейронного машинного перевода, предоставляемый Европейской комиссией. Его официально запустили 15 ноября 2017 года. Сервисом бесплатно могут пользоваться учреждения ЕС, государственные администрации, университеты, внештатные переводчики ЕС, малые и средние предприятия, европейские неправительственные организации и проекты, финансируемые программой "Цифровая Европа", расположенными в стране ЕС, Исландии, Норвегии, Лихтенштейне или Украине.

Все данные, обработанные системой, остаются внутри брандмауэров Комиссии и не могут быть видимы посторонним лицам. Сервис переводит с и на любой официальный язык ЕС, а также арабский, китайский, исландский, японский, норвежский, русский, турецкий и украинский. Он предлагает несколько стилей перевода в областях официального языка ЕС, общего текста, финансов и других. Поддерживает все распространенные офисные форматы, включая PDF, может предоставить файлы tmx или xliff для профессиональных переводчиков.

Украина присоединилась к программе ЕС "Цифровая Европа" в 2022 году.