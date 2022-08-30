Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .

"Кремлевские кураторы ОРДЛО подготовили указания для учителей по проведению 1 сентября пропагандистской лекции для школьников временно оккупированных территорий. Так называемый документ является сборником вымышленных событий, противоречащих не только историческим фактам, но и здравому смыслу", - отметили в пресс-службе.

Указания содержат следующие тезисы:

"украинский исторический миф" придумал Михаил Грушевский;

территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей, а также полуостров Крым якобы всегда принадлежал России;

украинский язык искусственный, его навязывали людям насильно;

Запад стремится нарушить стабильность России, однако "спецоперация" завершится победой и освобождением от "террора бандеровцев".

"Псевдоисторическая методика направлена на "промывку мозгов" украинским детям и воспитание их в "русском духе". Поэтому после освобождения оккупированных территорий Украина должна приложить немало усилий, чтобы восстановить украинскую систему среднего и высшего образования", - отметили в Центре при СНБО.

26 августа стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе россияне заставляют родителей отдавать своих детей в оккупационные школы, а в случае отказа угрожают "штрафом" или "лишением родительских прав".

28 августа разведка сообщила, что кафиры в ОРЛО подготовили псевдоисторическую методичку к 1 сентября под названием "Структурный план урока на тему "Моя история"", с которой планируется начало обучения школьников на временно оккупированных территориях Луганщины в новом учебном году.

30 августа прокуратура заявила, что на оккупированной части Харьковщины россияне угрожают отбирать детей у семей, если те не пойдут в школы с сентября.

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