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OPINION

Украинский язык и историю Украины должны сдавать все

Владимир Вятрович
14 февраля, 2023 вторник
08:01
Мнение

Верховная Рада должна сохранить тестирование по истории Украины для всех абитуриентов

Для этого я вместе с 20 коллегами-депутатами из разных фракций подал поправку в законопроект 8228-1.

Законопроект позволяет Министерству образования и науки в условиях войны самостоятельно определить правила поступления в вузы в 2023 году без соблюдения определенных законом о высшем образовании правил мирного времени. В целом это оправдано. Но анонсированный МОН перевод истории Украины в разряд предмета по выбору и разрешение поступать даже на гуманитарные специальности без тестирования по истории свидетельствует, что парламент все же должен установить Министерству определенные рамки.

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Суть нашей поправки проста: украинский язык и историю Украины должны сдавать все.

Мы не должны забывать, что эта война, прежде всего, – война за нашу идентичность. А экзамены по украинскому языку и истории Украины – это не просто оценка школьных знаний, но и своего рода экзамены на гражданство, которые не могут быть "факультативными"

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Остальные условия – продолжительность тестирования, количество вопросов, количество и перечень обязательных предметов и предметов по выбору – оставляем на усмотрение Министерства.

Мы не должны забывать, что эта война, прежде всего, – война за нашу идентичность. А экзамены по украинскому языку и истории Украины – это не просто оценка школьных знаний, но и своего рода экзамены на гражданство, которые не могут быть "факультативными".

Источник

Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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