Об этом сообщило Генконсульство Украины в Стамбуле в facebook .

Авторами учебника являются преподаватели отделения украинистики Стамбульского университета: Марьяна Барчук-Галик, Алла Дудка, Елена Фурат и Татьяна Фецан-Баштепе.

"Этот учебник, безусловно, поможет всем турецкоязычным студентам, которые заинтересованы в изучении украинского языка, поскольку он учитывает особенности наших языков… В перспективе учебник поможет подготовке студентов, которые в будущем станут специалистами, которые будут работать в разных сферах украинско-турецкого сотрудничества" , - отметил генконсул Роман Недильский на презентации издания.

К презентации в онлайн-режиме присоединились рецензенты из Украины, в частности, заведующая кафедрой украиноведения и лингводидактики ХНПУ имени Григория Сковороды Елена Маленко, заведующая кафедрой украинского языка и методики ее обучения ТНПУ имени Владимира Гнатюка Ольга Петришина, доцент кафедры языковой подготовки Учебно-научного института имени Василия Каразина Ирина Кушнир и почетные гости.

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