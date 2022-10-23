"Украинский язык для турецкоязычных студентов. Базовый уровень": в Стамбуле презентовали учебник украинского языка
В Стамбуле состоялась презентация учебника "Украинский язык для турецкоязычных студентов. Базовый уровень"
Об этом сообщило Генконсульство Украины в Стамбуле в facebook .
Авторами учебника являются преподаватели отделения украинистики Стамбульского университета: Марьяна Барчук-Галик, Алла Дудка, Елена Фурат и Татьяна Фецан-Баштепе.
"Этот учебник, безусловно, поможет всем турецкоязычным студентам, которые заинтересованы в изучении украинского языка, поскольку он учитывает особенности наших языков… В перспективе учебник поможет подготовке студентов, которые в будущем станут специалистами, которые будут работать в разных сферах украинско-турецкого сотрудничества" , - отметил генконсул Роман Недильский на презентации издания.
К презентации в онлайн-режиме присоединились рецензенты из Украины, в частности, заведующая кафедрой украиноведения и лингводидактики ХНПУ имени Григория Сковороды Елена Маленко, заведующая кафедрой украинского языка и методики ее обучения ТНПУ имени Владимира Гнатюка Ольга Петришина, доцент кафедры языковой подготовки Учебно-научного института имени Василия Каразина Ирина Кушнир и почетные гости.
- 4 октября в четырех странах: Украине, Германии, Австрии и Нидерландах – стартовал книжный проект для украинских детей "Better Time Stories".
- 22 октября первые леди Украины и Германии представили книжный проект во Франкфурте.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное